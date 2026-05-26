Аграрії засіяли 94% зернових та зернобобових культур: регіони-лідери за площами посівів

Станом на 25 травня всіма категоріями господарств посіяно 5636,7 тис. га зернових та зернобобових культур, що становить 94% від прогнозу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Статистика за культурами:

ярої пшениці – 185,7 тис. га;

ярого ячменю – 709,9 тис. га;

гороху – 258,2 тис. га;

вівса – 137,0 тис. га;

кукурудзи – 4156,4 тис. га;

гречки – 37,6 тис. га;

проса – 32,2 тис. га.

Трійка лідерів за площами посівів виглядає так:

Полтавська область – 590,8 тис. га (пшениця – 4,9 тис. га; ячмінь – 65,1 тис. га; горох – 12,1 тис. га; овес – 1,9 тис. га; кукурудза – 502,5 тис. га);

Чернігівська область – 550,3 тис. га (пшениця – 10 тис. га; ячмінь – 15 тис. га; горох – 9,2 тис. га; овес – 16,8 тис. га; кукурудза – 490 тис. га);

Черкаська область – 403,2 тис. га (пшениця – 3,7 тис. га; ячмінь – 29,9 тис. га; горох – 6,8 тис. га; овес – 1,2 тис. га; кукурудза – 360,8 тис. га).

Технічних культур засіяно 6265,6 тис. га, зокрема:

цукрових буряків – 186,3 тис. га або 95% від прогнозу;

соняшнику – 4341,9 тис. га або 87% від прогнозу;

сої – 1737,3 тис. га або 85% від прогнозу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, станом на середину травня 2026 року українські агропідприємства забезпечені засобами захисту рослин на рівні 85,8%. У фермерських господарствах є близько 22,4 тис. тонн ЗЗР при загальній потребі 26,1 тис. тонн.

Як повідомлялося, 13 травня у Державному аграрному реєстрі стартував прийом заявок на новий грантовий цикл для українських агровиробників. У межах програми фермери з 8 областей можуть отримати до 1,1 млн грн на закупівлю техніки й обладнання, впровадження "зелених" технологій, а також розвиток переробки та інфраструктури.