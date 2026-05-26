В Україні планують створити Міністерство людського капіталу: чим займатиметься нове відомство?
У Верховній Раді триває активна робота над створенням концепції нового центрального органу виконавчої влади ‒ Міністерства людського капіталу. Його планують зробити відповідальним не лише за підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а й за комплексний захист та повернення всіх українців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.
Про це заявив народний депутат Максим Ткаченко, повідомляє "Мінфін".
Ткаченко зазначив, що робоча група вже майже завершила підготовку детальної презентації проєкту, який наразі має робочу назву ‒ "Міністерство людського капіталу".
Функції нового відомства
Проєкт передбачає, що нова урядова структура системно охоплюватиме чотири основні групи громадян:
- внутрішньо переміщених осіб, які залишилися в Україні;
- мешканців прифронтових регіонів;
- українських біженців за кордоном;
- ВПО, які тимчасово перебувають за межами держави.
Ткаченко підкреслив, що ключовою проблемою залишається забезпечення житлом.
За його словами, мільйони українців, чиї домівки нині на тимчасово окупованих територіях, зможуть повернутися до повноцінного життя лише за двох умов:
- після повної деокупації їхніх населених пунктів;
- у разі отримання від держави компенсації для придбання житла в інших регіонах України.
Нагадаємо, що згідно з прогнозом у 2026 році за кордон можуть виїхати близько 0,2 млн українців. Водночас у 2027 році очікується повернення лише 0,1 млн осіб, а у 2028 році ‒ близько 0,5 млн.
Як повідомлялося, Україна працює над отриманням даних про своїх громадян, які перебувають у країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, щоб створити умови для їхнього добровільного повернення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Узаконення рабовласництва і рінку рухомого «каріталу» до повної нерухомості.
Внутрішньо переміщені особи за межами держави? А в чому різниця від біженців?
Це план потужного, незламного розвитку України!
Якщо ні, то ви не підходите за: статтю/віком/фахом/зростом/кольором волосся ну і так далі...
А очолить це міністерство славнозвісна Верещук, за якої вже справа про зраду плаче, разом з народним гнівом?!
А треба ж всіх пристроїти до корита. Задачка ще та...
Воно є ключовим відомством, яке займається питаннями медицини, працевлаштування та соціального захисту населення.
Три в одному. Тут вам і медецина,і працевлаштування,і пенсії. Розумно.
Я вам такого напрацюю!
Куди там Єрмаку з Арестовичем та Богданом!
(але за умови звільнення з ЗСУ)
Нижче напишу деякі ідеї.
Міністерство Позитивної Реальності
Міністерство Узгодженого Оптимізму
Міністерство Контрольованого Патріотизму
Міністерство Єдиної Інтерпретації Подій
Міністерство Суспільної Гармонізації
Міністерство Боротьби з Надмірним Песимізмом
Міністерство Інформаційного Комфорту
Міністерство Статистичної Перемоги
Міністерство Тимчасових Покращень
Міністерство Планового Добробуту
Міністерство Керованої Свободи
Міністерство Добровільної Мобілізації
Міністерство Стабільної Турбулентності
Міністерство Коригування Минулого
Міністерство Координації Координацій
Державне агентство стратегічної ефективізації
Національна служба імплементації дорожніх карт
Центр міжвідомчої синергії трансформацій
Міністерство Розвитку Потенціалу Розвитку
Комітет з питань попереднього погодження погоджень
Державна інспекція дотримання інспекційності
Міністерство Контрольованого Героїзму
Міністерство Планування Подвигів
Центр Управління Моральною Стійкістю
Департамент Регламентованого Ентузіазму
Агентство оперативного освоєння окопів
Міністерство Асиметричної Урочистості
І це ідея!! ))
Міністерство Поведінкової Аналітики Громадян
Державна платформа соціального рейтингу
Міністерство Алгоритмічної Довіри
Центр прогнозування небажаних думок
Міністерство Верифікованої Реальності
Міністерство контрольованої некорупційності
Міністерство доброчесного освоєння бюджету
Міністерство запобігання репутаційним незручностям
Національне агентство з координації антикорупційних координацій
Міністерство моніторингу боротьби з імітацією боротьби з корупцією
Державна служба комплаєнсу домовленостей
Міністерство тимчасового викорінення зловживань
Центр прозорості непрозорих процесів
Міністерство етичного лобіювання
Державний комітет врегулювання подяк у грошовій формі
Міністерство добровільної відмови від хабарів
Міністерство контролю за неконтрольованими доходами
Агентство превентивного невикриття
Міністерство справедливого доступу до схем
Міністерство рівних можливостей при розподілі потоків
Державне бюро фінансової скромності посадовців
Міністерство стратегічної доброчесності та освоєння грантів
Міністерство боротьби з надмірною готівкою
Міністерство виявлення крайньої корупції
"двушечку на москву"??
Жрі.Те, не обляпайтесь !