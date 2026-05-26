В Україні планують створити Міністерство людського капіталу: чим займатиметься нове відомство?

У Верховній Раді триває активна робота над створенням концепції нового центрального органу виконавчої влади ‒ Міністерства людського капіталу. Його планують зробити відповідальним не лише за підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а й за комплексний захист та повернення всіх українців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Про це заявив народний депутат Максим Ткаченко, повідомляє "Мінфін".

Ткаченко зазначив, що робоча група вже майже завершила підготовку детальної презентації проєкту, який наразі має робочу назву ‒ "Міністерство людського капіталу".

Функції нового відомства

Проєкт передбачає, що нова урядова структура системно охоплюватиме чотири основні групи громадян:

внутрішньо переміщених осіб, які залишилися в Україні;

мешканців прифронтових регіонів;

українських біженців за кордоном;

ВПО, які тимчасово перебувають за межами держави.

Ткаченко підкреслив, що ключовою проблемою залишається забезпечення житлом.

За його словами, мільйони українців, чиї домівки нині на тимчасово окупованих територіях, зможуть повернутися до повноцінного життя лише за двох умов:

після повної деокупації їхніх населених пунктів;

у разі отримання від держави компенсації для придбання житла в інших регіонах України.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом у 2026 році за кордон можуть виїхати близько 0,2 млн українців. Водночас у 2027 році очікується повернення лише 0,1 млн осіб, а у 2028 році ‒ близько 0,5 млн.

Як повідомлялося, Україна працює над отриманням даних про своїх громадян, які перебувають у країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, щоб створити умови для їхнього добровільного повернення.