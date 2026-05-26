В Україні планують створити Міністерство людського капіталу: чим займатиметься нове відомство?

У Верховній Раді триває активна робота над створенням концепції нового центрального органу виконавчої влади ‒ Міністерства людського капіталу. Його планують зробити відповідальним не лише за підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а й за комплексний захист та повернення всіх українців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Про це заявив народний депутат Максим Ткаченко, повідомляє "Мінфін".

Ткаченко зазначив, що робоча група вже майже завершила підготовку детальної презентації проєкту, який наразі має робочу назву ‒ "Міністерство людського капіталу".

Функції нового відомства

Проєкт передбачає, що нова урядова структура системно охоплюватиме чотири основні групи громадян:

  • внутрішньо переміщених осіб, які залишилися в Україні;
  • мешканців прифронтових регіонів;
  • українських біженців за кордоном;
  • ВПО, які тимчасово перебувають за межами держави.

Ткаченко підкреслив, що ключовою проблемою залишається забезпечення житлом.

За його словами, мільйони українців, чиї домівки нині на тимчасово окупованих територіях, зможуть повернутися до повноцінного життя лише за двох умов:

  • після повної деокупації їхніх населених пунктів;
  • у разі отримання від держави компенсації для придбання житла в інших регіонах України.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом у 2026 році за кордон можуть виїхати близько 0,2 млн українців. Водночас у 2027 році очікується повернення лише 0,1 млн осіб, а у 2028 році ‒ близько 0,5 млн.

Як повідомлялося, Україна працює над отриманням даних про своїх громадян, які перебувають у країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, щоб створити умови для їхнього добровільного повернення.

Мінєд-2
26.05.2026 14:03 Відповісти
Майбутні співробітники мінстерства, департамент повернення українців:
26.05.2026 14:42 Відповісти
В це міністерство можно прийти добровільно. Там тоді всі чемні і виховані, поводятся дуже культурно.
26.05.2026 15:24 Відповісти
Хоч не почали той капітал в банки закладати.
Узаконення рабовласництва і рінку рухомого «каріталу» до повної нерухомості.
26.05.2026 15:38 Відповісти
Ну нарешті дочекались! Все для людей!
26.05.2026 14:04 Відповісти
Жінки мабуть будуть від найвеличнішого народжувати як в Пуйлостані.
26.05.2026 14:16 Відповісти
а министерства свободного времени не будет?
26.05.2026 14:05 Відповісти
Чим буде займатися? - як всі інші - пиляти бабоси - це в них найкраще виходить
26.05.2026 14:05 Відповісти
О, дармоїдів побільшає
26.05.2026 14:11 Відповісти
Знову ціла орава заступників начальників секретуток, що вони конкретно виробляють? Де міністерство важкої промисловості??
26.05.2026 14:11 Відповісти
ВПО, які тимчасово перебувають за межами держави. Джерело: https://censor.net/n4005139

Внутрішньо переміщені особи за межами держави? А в чому різниця від біженців?
26.05.2026 14:11 Відповісти
Хто ще з зеленої наволочі непрацевлаштований біля державнох кормушки? Подавайте пропозиції на створення нових міністерств та служб в Україні! 90 міл'ярдів виділила Європа, пилити, не перепилити! 🤬
26.05.2026 14:13 Відповісти
Хто очолить нове відомство, може Чегевера? Скільки мільярдів українців до 2027 року має бути накапіталено?
26.05.2026 14:15 Відповісти
Видно, завезли в Урядовий квартал нову партію прального порошку...
26.05.2026 14:20 Відповісти
Треба створити міністерство розваг. Дивно, що 95 квартал ще не перетворили в державний орган.
26.05.2026 14:26 Відповісти
Дурдом(((
26.05.2026 14:28 Відповісти
Ви не розумієте!
Це план потужного, незламного розвитку України!
26.05.2026 14:29 Відповісти
Цікаво, а з якої статті, і так дірявого бюджету, заберуть гроші на фінансування апарату цього міністерства?
26.05.2026 14:29 Відповісти
Я завжди все цікаве пропускаю, як потрапити туди на роботу?
26.05.2026 14:33 Відповісти
А ваше прізвище закінчується на -ман?
Якщо ні, то ви не підходите за: статтю/віком/фахом/зростом/кольором волосся ну і так далі...
26.05.2026 14:41 Відповісти
Комусь грошей не вистачає, ось и нове міністерство під дахом держави на кошти громадян придумали! А пенсіонери пропрацювавши все життя, та сплачувавши податки отримують подачки щоб не померти…
А очолить це міністерство славнозвісна Верещук, за якої вже справа про зраду плаче, разом з народним гнівом?!
26.05.2026 14:34 Відповісти
Таких ********* в зеленому племені - цілий ліс корабельних сосен!
А треба ж всіх пристроїти до корита. Задачка ще та...
26.05.2026 14:43 Відповісти
В Японії єдине Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення (яп. 厚生労働省, Косей Родосьо). [https://ucci.org.ua/media/filemanager/JAPAN/680bb1c42aac0177466802.pdf 1, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8 2]

Воно є ключовим відомством, яке займається питаннями медицини, працевлаштування та соціального захисту населення.
Три в одному. Тут вам і медецина,і працевлаштування,і пенсії. Розумно.
26.05.2026 14:39 Відповісти
Беріть мене!
Я вам такого напрацюю!
Куди там Єрмаку з Арестовичем та Богданом!
(але за умови звільнення з ЗСУ)
Нижче напишу деякі ідеї.
26.05.2026 14:41 Відповісти
Міністерство Правильної Думки
Міністерство Позитивної Реальності
Міністерство Узгодженого Оптимізму
Міністерство Контрольованого Патріотизму
Міністерство Єдиної Інтерпретації Подій
Міністерство Суспільної Гармонізації
Міністерство Боротьби з Надмірним Песимізмом
Міністерство Інформаційного Комфорту
Міністерство Статистичної Перемоги
Міністерство Тимчасових Покращень
Міністерство Планового Добробуту
Міністерство Керованої Свободи
Міністерство Добровільної Мобілізації
Міністерство Стабільної Турбулентності
Міністерство Коригування Минулого
Міністерство Координації Координацій
Державне агентство стратегічної ефективізації
Національна служба імплементації дорожніх карт
Центр міжвідомчої синергії трансформацій
Міністерство Розвитку Потенціалу Розвитку
Комітет з питань попереднього погодження погоджень
Державна інспекція дотримання інспекційності
Міністерство Контрольованого Героїзму
Міністерство Планування Подвигів
Центр Управління Моральною Стійкістю
Департамент Регламентованого Ентузіазму
Агентство оперативного освоєння окопів
Міністерство Асиметричної Урочистості
26.05.2026 14:43 Відповісти
працевлаштую туди весь свій штурмовий батальйон міністрами.
І це ідея!! ))
26.05.2026 14:44 Відповісти
Міністерство Цифрової Лояльності
Міністерство Поведінкової Аналітики Громадян
Державна платформа соціального рейтингу
Міністерство Алгоритмічної Довіри
Центр прогнозування небажаних думок
Міністерство Верифікованої Реальності
26.05.2026 14:46 Відповісти
Забув про Міністерство Боротьби з корупцією шляхом її очолювання.
26.05.2026 14:52 Відповісти
Міністерство прозорого перерозподілу ресурсів
Міністерство контрольованої некорупційності
Міністерство доброчесного освоєння бюджету
Міністерство запобігання репутаційним незручностям
Національне агентство з координації антикорупційних координацій
Міністерство моніторингу боротьби з імітацією боротьби з корупцією
Державна служба комплаєнсу домовленостей
Міністерство тимчасового викорінення зловживань
Центр прозорості непрозорих процесів
Міністерство етичного лобіювання
Державний комітет врегулювання подяк у грошовій формі
Міністерство добровільної відмови від хабарів
Міністерство контролю за неконтрольованими доходами
Агентство превентивного невикриття
Міністерство справедливого доступу до схем
Міністерство рівних можливостей при розподілі потоків
Державне бюро фінансової скромності посадовців
Міністерство стратегічної доброчесності та освоєння грантів
Міністерство боротьби з надмірною готівкою
Міністерство виявлення крайньої корупції
26.05.2026 14:56 Відповісти
👍🤣
26.05.2026 15:18 Відповісти
У вас є час таку муть писати?
26.05.2026 19:44 Відповісти
а у вас? Цікаво, хто вас так гоняє, що ніколи вгору глянуть? Свої обсяги знаю - до ранку зарплатний рапорт на бойові та звести з ЖБД усі події з про***ми стволами з 22-го. так ніч довга. Та й GPT допомагає.
26.05.2026 20:04 Відповісти
*****
26.05.2026 14:46 Відповісти
Українські біженці за кордоном ,та впо які тимчасово перебувають за межами держави будуть себе чудесно почувати поки їм не почне допомагати "Міністерство людського капіталу"
26.05.2026 14:49 Відповісти
Та назвіть уже його міністерством слідкування за рабами, чи гоями.
26.05.2026 14:51 Відповісти
Міністерством роздачі гоїв.
26.05.2026 14:54 Відповісти
Нове відомство,нові гроші.
26.05.2026 15:10 Відповісти
Більше міністрів зелених, барижних. Мабуть треба для когось корито організувати.
26.05.2026 15:15 Відповісти
Міністерство обкрадання українців.
26.05.2026 15:17 Відповісти
щоби відправити
"двушечку на москву"??
26.05.2026 15:22 Відповісти
ТЦК чоловіків ловлять, а мінлюдка буде жіночок ловить і примцсово запліднювати прям на місці за присутності і активній участі у цьому дійстві охвіцерів з полюції, пардон, поліції.
26.05.2026 15:41 Відповісти
Всім кумам по мінісерству!
26.05.2026 15:43 Відповісти
"шо!? апять!?" всратому чє хєварі нєймьоцца!? дольжьность потрібна? чи це тепер ексзагоспу, чи якісь черговій кумі клоуна? от убогі *****
26.05.2026 16:05 Відповісти
Друга серія восьмого сезону сеіралу " Слуги наріТу".
Жрі.Те, не обляпайтесь !
26.05.2026 16:24 Відповісти
Странно что до сих пор нет министерства Патужности.
26.05.2026 17:27 Відповісти
Нове міністерство куму Чернишову? А коли буде міністерство дружби і назначать міністром ''Лисого''? А коли створять барижне міністерство і назначать міністром міндіча?
26.05.2026 17:55 Відповісти

