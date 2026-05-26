Підтримка бізнесу після атак: Мінекономіки представило механізми відновлення підприємств у Києві та області

Під час наради з бізнесом заступник міністра економіки України Тарас Висоцький представив алгоритм дій та державні програми, які дозволяють оперативно відновлювати роботу підприємств Києва та Київської області, що постраждали внаслідок ворожих ракетних атак.

Це дозволить компенсувати збитки та зберігати робочі місця, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За словами Тараса Висоцького, йдеться про такі інструменти підтримки бізнесу:

Гранти на відновлення виробничих підприємств . Українські виробники у сфері переробної промисловості можуть отримати до 16 млн грн, при цьому держава покриває до 80% вартості проєкту.

. Українські виробники у сфері переробної промисловості можуть отримати до 16 млн грн, при цьому держава покриває до 80% вартості проєкту. Державна програма компенсації втрат від воєнних ризиків . Передбачає відшкодування за пошкоджене або знищене майно до 30 млн грн, а також часткову компенсацію витрат на страхування воєнних ризиків — до 3 млн грн.

. Передбачає відшкодування за пошкоджене або знищене майно до 30 млн грн, а також часткову компенсацію витрат на страхування воєнних ризиків — до 3 млн грн. "Точка опори" для підприємств, що тимчасово зупинили роботу. Програма передбачає компенсацію частини зарплат працівників і ЄСВ на період простою або релокації підприємства.

"Для Києва та Київської області вже напрацьований чіткий алгоритм дій для підприємств, які постраждали внаслідок ворожих атак. Наше завдання – щоб кожен підприємець знав, куди звертатися, як швидко отримати допомогу та які державні інструменти вже працюють для відновлення економічної активності", – пояснив Висоцький.

Також заступник міністра закликав представників військових адміністрацій максимально поширювати інформацію про доступні програми підтримки серед бізнесу та допомагати підприємствам у підготовці заявок.

Нагадаємо, 20 травня Міністерство економіки презентувало державні програми підтримки підприємств, які зазнали збитків унаслідок російської агресії. Йдеться про інструменти, що дають змогу бізнесу відновлювати виробництво після руйнувань, компенсувати втрати та зберігати робочі місця, зокрема у прифронтових регіонах.

Як повідомлялося, у квітні банки України збільшили обсяги кредитування на 2,3% (або на 28,8 млрд грн) ‒ до 1,29 трлн грн, а також наростили депозитну базу на 2,6% (на 81,6 млрд грн) ‒ до 3,25 трлн грн.