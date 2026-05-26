Гривня знов оновила історичний мінімум щодо долара: Нацбанк встановив курс на 27 травня

Курс гривні щодо долара США оновив історичний мінімум на 1 копійку, водночас щодо євро гривня зміцнилася на 1 копійку, свідчать дані Національного банку України. 

Так, за підсумками торгів на міжбанку, НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 27 травня:

  • до долара США – 44,2767 грн (проти 44,2447 грн 26 травня);
  • до євро – 51,5159 грн (проти 51,5274 грн 26 травня).

Нагадаємо, 25 травня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,2619 грн/$.

Раніше повідомлялося, що українці скоротили купівлю валюти до мінімуму за понад пів року.

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Є люди які ЧІТКО виконують свої обіцянки - наприклад Гітлер і ЗЕ

Обіцяв що буде долар по 45 - БУДЕ. Обіцяв що буде війна - Є
показати весь коментар
26.05.2026 17:10 Відповісти

