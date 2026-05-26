Нацкомісія з енергетики затвердила європейську модель тарифоутворення для зберігання газу в підземних сховищах

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нову модель тарифоутворення для підземних сховищ газу відповідно до європейських вимог.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 26 травня.

Що змінюється

Замість застарілої моделі "витрати+" для оператора підземних сховищ газу вводиться стимулювальне тарифоутворення, що передбачено європейськими правилами.

Водночас зміна тарифної моделі жодним чином не вплине на вартість газу для населення, оскільки ціни для побутових споживачів залишаються фіксованими.

Для промислових споживачів вплив також очікується в межах статистичної похибки, адже норма доходу для оператора встановлена на рівні 1%. Для порівняння – в обленерго ця норма складає понад 18%.

Регулятор також запровадив знижку для довгострокового зберігання природного газу – коефіцієнт 0,9 при замовленні річної потужності.

Термін дії

Нові європейські правила тарифоутворення для підземних газосховищ діятимуть до 31 березня 2029 року.

Тарифи на зберігання газу для оператора підземних газосховищ не переглядалися з 2022 року.

Російські війська регулярно обстрілюють газову інфраструктуру України, зокрема газосховища.

Нагадаємо, на початку травня заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський заявив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, у рамках підготовки до опалювального сезону готує рішення стосовно зміни тарифної моделі українських підземних сховищ газу відповідно до європейських підходів.

До того повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підготувала проєкт постанови про підвищення тарифів на закачування, відбір та зберігання газу в українських підземних сховищах газу.