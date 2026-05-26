Бізнес в Україні почав отримувати виплати за програмою страхування воєнних ризиків

Перші чотири підприємства в Україні отримали компенсації частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків.

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, це дозволило їм знизити вартість страховки з середнього рівня 4,24% до 1,19%.

Усі чотири підприємства знаходяться в Києві.

Скільки заявок отримано

Загалом за програмою часткової компенсації вартості страхової премії вже отримано 40 заявок з Київської, Львівської, Рівненської, Черкаської областей та Києва.

Загальна вартість страхового покриття за ними складає 4,3 млрд грн.

Наразі вже погоджено 106 заявок у межах програми. Загальний обсяг можливих компенсацій у разі російських атак становить 1,8 млрд грн.

Як отримати компенсацію

Можливість часткової компенсації вартості страхової премії доступна по всій країні.

Зокрема, держава через Експортно-кредитне агентство (ЕКА) компенсує до 3 млн грн вартості страховки.

Договір страхування майна від воєнних ризиків укладається зі страховою компанією, після чого страхувальник звертається до ЕКА для отримання компенсації.

Для бізнесу в прифронтових областях діє додаткова можливість отримати компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок обстрілів майно.

Програма передбачає покриття збитків на суму до 30 млн грн. Вартість участі – 0,5% від вартості майна в межах цієї суми.

Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися безпосередньо до ЕКА.

