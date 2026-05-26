Бізнес в Україні почав отримувати виплати за програмою страхування воєнних ризиків
Перші чотири підприємства в Україні отримали компенсації частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків.
Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, це дозволило їм знизити вартість страховки з середнього рівня 4,24% до 1,19%.
Усі чотири підприємства знаходяться в Києві.
Скільки заявок отримано
Загалом за програмою часткової компенсації вартості страхової премії вже отримано 40 заявок з Київської, Львівської, Рівненської, Черкаської областей та Києва.
Загальна вартість страхового покриття за ними складає 4,3 млрд грн.
Наразі вже погоджено 106 заявок у межах програми. Загальний обсяг можливих компенсацій у разі російських атак становить 1,8 млрд грн.
Як отримати компенсацію
Можливість часткової компенсації вартості страхової премії доступна по всій країні.
Зокрема, держава через Експортно-кредитне агентство (ЕКА) компенсує до 3 млн грн вартості страховки.
Договір страхування майна від воєнних ризиків укладається зі страховою компанією, після чого страхувальник звертається до ЕКА для отримання компенсації.
Для бізнесу в прифронтових областях діє додаткова можливість отримати компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок обстрілів майно.
Програма передбачає покриття збитків на суму до 30 млн грн. Вартість участі – 0,5% від вартості майна в межах цієї суми.
Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися безпосередньо до ЕКА.
Страхування майна
Раніше в травні стало відомо, що Міністерство економіки України працює над кількома варіантами розширення програми страхування воєнних ризиків через зростання попиту з боку бізнесу.
У квітні Національний банк України вперше оприлюднив перелік страхових компаній, які отримали статус значимих станом на 1 січня 2026 року. Формування першого списку значимих страховиків здійснювалося на основі регуляторної звітності компаній за два попередні роки, а оцінювання проводилося за середніми показниками їхньої діяльності.
Раніше урядом був складений список компаній, які можуть надавати послуги з оцінки майна для підприємств, що зазнали збитків унаслідок збройної агресії РФ і беруть участь у державній програмі страхування воєнних ризиків.
