Львівські інженери везуть з Азії в Україну технології виробництва 10 тисяч батарей для бойових дронів на день

Індустрія дронів

21-23 травня в Шеньчжені відбулася China Drone Exhibition – найбільша у світі виставка безпілотників, яку називають "Оскаром" індустрії дронів. Саме сюди з’їжджаються компанії, які створюють технології для наступного покоління БпЛА: від батарей і двигунів до важких безпілотників й автоматизованих заводів. Львівська команда Pawell Battery була єдиним представником України в сегменті батарей для дронів.

Одним із головних результатів поїздки стали технології для нового класу важких безпілотників, здатних перевозити до 200 кг вантажу, розповіли проєкту "Індустрія дронів" на Цензор.НЕТ представники компанії.

Для порівняння: більшість відомих українських дронів сьогодні працюють із навантаженням до 15-25 кг.

Ідеться вже не про класичні розвідувальні БпЛА, а про окремий клас безпілотників для логістики та транспортування: доставки спорядження, обладнання, боєкомплекту чи евакуаційних задач у тилу.

"Такі платформи можуть змінити сам підхід до логістики: швидше доставляти вантажі, менше залучати людей і працювати там, де звичайна логістика складніша або взагалі неможлива через безперервні обстріли", – пояснив співзасновник Pawell Павло Есип.

Легші батареї, вдвічі дешевші рішення для НРК і +30% до дальності: що ще українські інженери привезли з Азії

Ще одним результатом поїздки стали нові акумуляторні технології для дронів.

На виставці були вперше публічно представлені акумуляторні елементи нового покоління зі щільністю енергії понад 500 Вт·год/кг. За словами інженерів, такі рішення дозволяють зменшити вагу акумулятора приблизно на 10% без втрати ємності.

Для дрона це критично: кожен зекономлений грам – це або додаткові хвилини в повітрі, або більше корисного навантаження. Саме тому такі елементи можуть збільшити дальність польоту українських дронів на 15-30%.

Для довідки: попередній рекорд Pawell – 197 км безперервного польоту БпЛА Postman із бойовим навантаженням 15 кг. Після ураження цілі дрон повернувся із запасом енергії близько 10%.

Фактично цінність розробок Pawell у тому, що батареї стають не просто компонентом, а технологією, яка перетворює відносно прості безпілотники вартістю кілька сотень доларів на далекобійні системи, здатні працювати на сотні кілометрів.

Окремим результатом стали домовленості щодо нових хімічних складів акумуляторів. Pawell Battery стане однією з перших команд у світі, яка отримає ці рішення на тестування після завершення сертифікації.

Паралельно команда домовилася про тестування дешевших хімічних складів для наземних роботизованих комплексів. Їхнє впровадження може знизити вартість батарей на 20-40%.

"Фактично ми працюємо у двох напрямках. Перший – легкі акумулятори для дронів, що працюють на великій дальності. Другий – доступніші батареї для масових задач, де важливі швидкість виробництва та обсяги", – каже Павло Єсип.

Заводи, які випускають 10 тисяч батарей на день

Під час поїздки команда Pawell Battery відвідала п’ять виробництв і побачила заводи, здатні випускати до 10 750 тисяч акумуляторних батарей щодня.

Головний висновок команди – недостатньо створити хороший дрон. Потрібно вміти швидко виробляти великі партії. Саме тому частину рішень, перейнятих у виробництв в Азії, команда вже починає впроваджувати в Україні. Очікуваний результат – прискорення виробництва приблизно на 30% найближчими місяцями.

Паралельно за три дні виставки команда опрацювала дев’ять величезних залів, відвідала п’ять виробництв і провела переговори з 11 виробниками.

Результатом стали нові партнерства та прямі домовленості, які відкривають українським розробникам доступ до компонентів, які раніше було складно отримати.