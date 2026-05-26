В Україні зменшилися борги за комуналку. Які регіони заборгували найбільше?. ПЕРЕЛІК

В Україні зменшилися борги за комуналку, – Держстат

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг за перший квартал поточного року зменшилася на 10,7% порівняно з попереднім кварталом – до 101,2 млрд грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, загалом у січні-березні 2026 року українці сплатили за комунальні послуги 91,8 млрд грн, що становить 94,1% нарахованої суми – 97,5 млрд грн.

Найбільше оплачувалися постачання та розподіл природного газу (97,9% нарахованих сум), а найменше – постачання тепла і гарячої води (87,2%).

Суми заборогованості

Зокрема, заборгованість за вказаний період становить:

  • за постачання теплової енергії та гарячої води – 39,8 млрд грн, що на 4,6% більше, ніж за попередній квартал,
  • за постачання та розподіл природного газу – 36,2 млрд грн (+2,2%),
  • електроенергію – 18,8 млрд грн (+10,6%),
  • централізоване водопостачання та водовідведення – 10 млрд грн (-0,6%),
  • управління багатоквартирним будинком – 9,9 млрд грн (+3,5%),
  • управління побутовими відходами – 3,2 млрд грн (+2,4%).

Де заборгованість найбільша

Як зазначили в Держстаті, найвищий рівень заборгованості зафіксовано, зокрема, в таких регіонах:

  • у Дніпропетровській області (19,2 млрд грн),
  • Донецькій (4 млрд грн),
  • Київській (2,2 млрд грн),
  • Одеській (1,1 млрд грн),
  • Полтавській (3,3 млрд грн),
  • Харківській (1,6 млрд грн),
  • Львівській (1,3 млрд грн) області,
  • в Києві (3 млрд грн).

Компослуги в Україні

Як повідомлялося, в Україні в квітні 2026 року зафіксували прискорення зростання цін, зокрема підвищилися окремі тарифи на житлово-комунальні послуги. У річному вимірі вартість послуг зросла приблизно на 2%, при цьому найбільше подорожчало вивезення побутових відходів.

У травні Кабінет Міністрів України уточнив механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у випадках надзвичайних ситуацій. Ідеться насамперед про ситуації, коли через удари по енергетичній або комунальній інфраструктурі люди залишалися без тепла чи гарячої води або отримували послуги неналежної якості.

Ви сами спонукали деяких людей не платити, тим що списували борги. Я знаю багатьох, які спроможні платити, але не платять, та очікують чергове списання боргів. При такому підході сумлінні платникі виявляються дурнями.
27.05.2026 08:59 Відповісти
ніхто нічого не списує, не пишіть херні, щоб накопичити борг треба ще постаратись - уже за пару днів неоплати тобі ахметов відріже світло чи відключать газ і воду і подадуть в суд, всі ці комунальні млрд - це спірні суми, більша частина яких просто намальована комунальною мафією
27.05.2026 13:32 Відповісти
А я не кажу, що зараз списують, але вже кілька разів було списання боргів, і сумлінні платники пошилися в дурні, бо платили, а усілякі хитрожопенкі, які не платили, були у вигращі. Тому деякі і чекають чергове списання боргів. У нас не відрізають і не відключають, бо місто прифронтове.
28.05.2026 08:31 Відповісти
які нах кілька разів??? де кому коли списували???? гуглом користуєтесь?
28.05.2026 08:51 Відповісти
Для цього тарифы на ЖКГ у лютому передали місцевой владі.Зараз іде стримке зростання тарифів.Найшвидше росте по невеликим районам.Звісно 100 грв за куб воды селянину сплатити легше.
27.05.2026 10:14 Відповісти
наверное вова заплатил должок
27.05.2026 14:21 Відповісти

