В Україні зменшилися борги за комуналку. Які регіони заборгували найбільше?. ПЕРЕЛІК

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг за перший квартал поточного року зменшилася на 10,7% порівняно з попереднім кварталом – до 101,2 млрд грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, загалом у січні-березні 2026 року українці сплатили за комунальні послуги 91,8 млрд грн, що становить 94,1% нарахованої суми – 97,5 млрд грн.

Найбільше оплачувалися постачання та розподіл природного газу (97,9% нарахованих сум), а найменше – постачання тепла і гарячої води (87,2%).

Суми заборогованості

Зокрема, заборгованість за вказаний період становить:

за постачання теплової енергії та гарячої води – 39,8 млрд грн, що на 4,6% більше, ніж за попередній квартал,

за постачання та розподіл природного газу – 36,2 млрд грн (+2,2%),

електроенергію – 18,8 млрд грн (+10,6%),

централізоване водопостачання та водовідведення – 10 млрд грн (-0,6%),

управління багатоквартирним будинком – 9,9 млрд грн (+3,5%),

управління побутовими відходами – 3,2 млрд грн (+2,4%).

Де заборгованість найбільша

Як зазначили в Держстаті, найвищий рівень заборгованості зафіксовано, зокрема, в таких регіонах:

у Дніпропетровській області (19,2 млрд грн),

Донецькій (4 млрд грн),

Київській (2,2 млрд грн),

Одеській (1,1 млрд грн),

Полтавській (3,3 млрд грн),

Харківській (1,6 млрд грн),

Львівській (1,3 млрд грн) області,

в Києві (3 млрд грн).

Як повідомлялося, в Україні в квітні 2026 року зафіксували прискорення зростання цін, зокрема підвищилися окремі тарифи на житлово-комунальні послуги. У річному вимірі вартість послуг зросла приблизно на 2%, при цьому найбільше подорожчало вивезення побутових відходів.

У травні Кабінет Міністрів України уточнив механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у випадках надзвичайних ситуацій. Ідеться насамперед про ситуації, коли через удари по енергетичній або комунальній інфраструктурі люди залишалися без тепла чи гарячої води або отримували послуги неналежної якості.