В Україні зменшилися борги за комуналку. Які регіони заборгували найбільше?. ПЕРЕЛІК
Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг за перший квартал поточного року зменшилася на 10,7% порівняно з попереднім кварталом – до 101,2 млрд грн.
Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомляється, загалом у січні-березні 2026 року українці сплатили за комунальні послуги 91,8 млрд грн, що становить 94,1% нарахованої суми – 97,5 млрд грн.
Найбільше оплачувалися постачання та розподіл природного газу (97,9% нарахованих сум), а найменше – постачання тепла і гарячої води (87,2%).
Суми заборогованості
Зокрема, заборгованість за вказаний період становить:
- за постачання теплової енергії та гарячої води – 39,8 млрд грн, що на 4,6% більше, ніж за попередній квартал,
- за постачання та розподіл природного газу – 36,2 млрд грн (+2,2%),
- електроенергію – 18,8 млрд грн (+10,6%),
- централізоване водопостачання та водовідведення – 10 млрд грн (-0,6%),
- управління багатоквартирним будинком – 9,9 млрд грн (+3,5%),
- управління побутовими відходами – 3,2 млрд грн (+2,4%).
Де заборгованість найбільша
Як зазначили в Держстаті, найвищий рівень заборгованості зафіксовано, зокрема, в таких регіонах:
- у Дніпропетровській області (19,2 млрд грн),
- Донецькій (4 млрд грн),
- Київській (2,2 млрд грн),
- Одеській (1,1 млрд грн),
- Полтавській (3,3 млрд грн),
- Харківській (1,6 млрд грн),
- Львівській (1,3 млрд грн) області,
- в Києві (3 млрд грн).
Компослуги в Україні
Як повідомлялося, в Україні в квітні 2026 року зафіксували прискорення зростання цін, зокрема підвищилися окремі тарифи на житлово-комунальні послуги. У річному вимірі вартість послуг зросла приблизно на 2%, при цьому найбільше подорожчало вивезення побутових відходів.
У травні Кабінет Міністрів України уточнив механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у випадках надзвичайних ситуацій. Ідеться насамперед про ситуації, коли через удари по енергетичній або комунальній інфраструктурі люди залишалися без тепла чи гарячої води або отримували послуги неналежної якості.
