В Україні зростає попит на нові кросовери: популярні моделі року
З 21,5 тис. нових легковиків, реалізованих в Україні з січня по квітень, ‒ 17,4 тис., або 81%, становили кросовери. У порівнянні з таким самим періодом минулого року попит на авто цього сегмента зріс на 9%, а їх частка на ринку збільшилася на 2%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Розподіл кросоверів за типом двигуна:
- 37,5% ‒ бензинові;
- 33,2% ‒ гібриди;
- 20,1% ‒ дизельні;
- 9% ‒ електричні;
- 0,2% ‒ з ГБО.
До топ-10 найпопулярніших нових кросоверів увійшли:
- Renault Duster ‒ 1729 од.
- Toyota Rav-4 ‒ 1516 од.
- Hyundai Tucson ‒ 847 од.
- Toyota Lc Prado ‒ 665 од.
- Škoda Kodiaq ‒ 573 од.
- Mazda Cx5 ‒ 558 од.
- Volkswagen Touareg ‒ 522 од.
- Škoda Karoq ‒ 410 од.
- Nissan Qashqai ‒ 408 од.
- Suzuki Sx4 ‒ 378 од.
Нагадаємо, впродовж минулого місяця українці придбали 1252 легкові авто, імпортовані з Китаю. Це на 0,3% менше, ніж у квітні 2025 року. Із цієї кількості нових авто ‒ 1076 од. (+4%), уживаних ‒ 176 од. (-21%).
Як повідомлялося, імпорт легкових автомобілів в Україну, включно з вантажопасажирськими фургонами та автомобілями для перегонів, у грошовому вимірі за січень-квітень цього року становив $1,31 млрд. Це на 14,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли показник сягав $1,53 млрд.
