Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
80 0

В Україні зростає попит на нові кросовери: популярні моделі року

В Україні зростає попит на нові кросовери: популярні моделі року

З 21,5 тис. нових легковиків, реалізованих в Україні з січня по квітень, ‒ 17,4 тис., або 81%, становили кросовери. У порівнянні з таким самим періодом минулого року попит на авто цього сегмента зріс на 9%, а їх частка на ринку збільшилася на 2%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Розподіл кросоверів за типом двигуна:

  • 37,5% ‒ бензинові;
  • 33,2% ‒ гібриди;
  • 20,1% ‒ дизельні;
  • 9% ‒ електричні;
  • 0,2% ‒ з ГБО.

До топ-10 найпопулярніших нових кросоверів увійшли:

  1. Renault Duster ‒ 1729 од.
  2. Toyota Rav-4 ‒ 1516 од.
  3. Hyundai Tucson ‒ 847 од.
  4. Toyota Lc Prado ‒ 665 од.
  5. Škoda Kodiaq ‒ 573 од.
  6. Mazda Cx5 ‒ 558 од.
  7. Volkswagen Touareg ‒ 522 од.
  8. Škoda Karoq ‒ 410 од.
  9. Nissan Qashqai ‒ 408 од.
  10. Suzuki Sx4 ‒ 378 од.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, впродовж минулого місяця українці придбали 1252 легкові авто, імпортовані з Китаю. Це на 0,3% менше, ніж у квітні 2025 року. Із цієї кількості нових авто ‒ 1076 од. (+4%), уживаних ‒ 176 од. (-21%).

Як повідомлялося, імпорт легкових автомобілів в Україну, включно з вантажопасажирськими фургонами та автомобілями для перегонів, у грошовому вимірі за січень-квітень цього року становив $1,31 млрд. Це на 14,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли показник сягав $1,53 млрд.

Автор: 

авто (4434) Україна (804) Toyota (165)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 