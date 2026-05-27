"TAX Control": Податкова наклала штрафів на понад 3,5 мільйона за анонімними повідомленнями громадян
Понад 3,5 млн гривень фінансових санкцій було застосовано до окремих платників за результатами податкового контролю на основі інформації з анонімних повідомлень про можливі порушення, поданих через цифровий сервіс "TAX Control".
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.
Найчастіше громадяни повідомляли про:
- незастосування РРО/ПРРО або відмову у видачі фіскального чека – 47%;
- ведення господарської діяльності без державної реєстрації – 30%;
- відмову від безготівкової оплати, торгівлю без відповідних ліцензій або використання неоформленої праці – 23%.
Найбільша кількість повідомлень стосувалася можливих порушень у таких регіонах:
- Дніпропетровська обл.;
- Харківська обл.;
- Одеська обл.;
- місто Київ.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року Державна податкова служба запустила цифровий сервіс "TAX Control" ‒ інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг та громадського харчування.
Через нього можна повідомити про невидачу фіскального чека, торгівлю без ліцензії або з порушенням правил реалізації підакцизної продукції, відмову приймати оплату карткою, ведення діяльності без державної реєстрації, а також використання неоформлених працівників.
Раніше, наприкінці жовтня 2025 року Бюро економічної безпеки запустило в месенджері Telegram бот StopShadowBot, через який кожен може анонімно повідомляти про випадки продажу техніки без фіскального чека або з нефіскальним чеком.
