"TAX Control": Податкова наклала штрафів на понад 3,5 мільйона за анонімними повідомленнями громадян

Понад 3,5 млн гривень фінансових санкцій було застосовано до окремих платників за результатами податкового контролю на основі інформації з анонімних повідомлень про можливі порушення, поданих через цифровий сервіс "TAX Control".

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Найчастіше громадяни повідомляли про:

незастосування РРО/ПРРО або відмову у видачі фіскального чека – 47%;

ведення господарської діяльності без державної реєстрації – 30%;

відмову від безготівкової оплати, торгівлю без відповідних ліцензій або використання неоформленої праці – 23%.

Найбільша кількість повідомлень стосувалася можливих порушень у таких регіонах:

Дніпропетровська обл.;

Харківська обл.;

Одеська обл.;

місто Київ.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Державна податкова служба запустила цифровий сервіс "TAX Control" ‒ інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг та громадського харчування.

Через нього можна повідомити про невидачу фіскального чека, торгівлю без ліцензії або з порушенням правил реалізації підакцизної продукції, відмову приймати оплату карткою, ведення діяльності без державної реєстрації, а також використання неоформлених працівників.

Раніше, наприкінці жовтня 2025 року Бюро економічної безпеки запустило в месенджері Telegram бот StopShadowBot, через який кожен може анонімно повідомляти про випадки продажу техніки без фіскального чека або з нефіскальним чеком.