Низькі зарплати та кадровий голод: У Раді наполягають на підвищенні мінімалки в "Укрзалізниці"

У Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів наголосили на критичній ролі АТ "Укрзалізниця" у забезпеченні функціонування держави під час війни, а також звернули увагу на проблеми із рівнем оплати праці та дефіцитом кадрів у галузі.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Депутати зазначають, що залізниця залишається елементом критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку важливих вантажів і відновлення пошкоджених об’єктів.

Окремо в Комітеті звернули увагу на рівень заробітних плат у компанії. За наведеними даними, середня зарплата в АТ "Укрзалізниця" становить близько 18 тис. грн, тоді як частина працівників отримує від 8 тис. до 12 тис. грн.

Також підкреслено необхідність переходу до європейської моделі PSO, яка передбачає державне замовлення на пасажирські перевезення. У держбюджеті на 2026 рік на цей напрям уже закладено 16 млрд грн, однак механізм фінансування пропонують зробити постійним і більш прозорим.

Крім того, наголошується на потребі приведення мінімальної зарплати у відповідність до законодавства та посилення державного управління у сфері залізничного транспорту.

Нагадаємо, середня зарплата в Україні у березні зросла на 7,2% порівняно з лютим 2026 року та становила 30 356 грн. Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві ‒ 49 381 грн та в Київській області ‒ 29 997 грн.

Як повідомлялося, у лютому 2026 року середня зарплата в Україні становила 28 321 грн, що на 22,4% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року.