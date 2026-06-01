Новини компаній

Фото: Від продавця до директора: в LEROY MERLIN будують кар’єру через розвиток особистих якостей

Боротьба за таланти виходить на новий рівень. Поки одні компанії шукають кандидатів із ідеальними резюме та дипломами, міжнародна французька мережа LEROY MERLIN, що входить до холдингу ADEO, зробила ставку на "софт скіли" та внутрішній розвиток.

Сьогодні мережа в Україні налічує понад 600 працівників, і вражаючі 60% управлінських позицій займають люди, які починали свій шлях зі звичайних продавців чи логістів.

Особисті якості важливіші за досвід

Підхід компанії до найму працівників є доволі незвичним для українського ринку: професійних навичок можна навчити, а от цінності людини змінити майже неможливо.

Саме тому при відборі в LEROY MERLIN дивляться не на досвід у ритейлі, а на проактивність, клієнтоорієнтованість та відкритість. Компанія свідомо руйнує гендерні стереотипи, не поділяючи роботу на чоловічу чи жіночу, та готова бачити жінок на будь-яких позиціях у будівельному гіпермаркеті.

У LEROY MERLIN UKRAINE особисті якості важливіші за досвід

Екосистема постійного навчання

Процес адаптації новачка в компанії чітко структурований. Кожен працівник отримує наставника та доступ до цифрової платформи LXP, де зібрано понад 100 навчальних курсів.

Для продавців-консультантів діє інститут продуктових коучів – досвідчених колег, які навчають не лише теорії, а й практичної роботи з товарами.

Навчання в LEROY MERLIN – це не разовий захід, а частина корпоративної культури. Обов'язковий мінімум для кожного співробітника становить 20 годин навчання на рік.

Соціальний ліфт: від стажера до керівника за 2-3 роки

Середній термін проходження шляху від стажера до менеджера в компанії – 2–3 роки.

Для тих, хто прагне лідерських позицій, працює Академія лідерів – річна програма, що фокусується на розвитку команди та делегуванні повноважень.

Планування кар'єри відбувається через платформу MyDev, де працівник самостійно ставить цілі, а керівник допомагає їх досягти.

Реальність кар'єрного ліфта підтверджують успішні кейси: Марина Бісик пройшла шлях від продавця першого магазину в 2010 році до директорки одного з гіпермаркетів Києва. Василь Чумак-Роменський починав у логістиці в 2013 році, а нині обіймає посаду операційного директора всієї мережі в Україні.

Водночас компанія передбачає і горизонтальне зростання. Система грейдів дозволяє підвищувати заробітну плату, стаючи майстром чи коучем у своїй справі, навіть без переходу на керівну посаду.

Від стажера до керівника за 2-3 роки в LEROY MERLIN

Більше ніж зарплата: турбота та співвласність

LEROY MERLIN пропонує одну з найбільш прогресивних систем винагороди та підтримки:

програма AllAdeo: з 2025 року українські співробітники стали частиною глобальної програми розподілу прибутку. Кожен, хто відпрацював понад три місяці, отримує виплату – наразі це 466 євро, яку згодом можна конвертувати в акції компанії, ставши фактично її співвласником;

бонусна система: щомісячний бонус за перевиконання плану може сягати 25% від зарплати;

ментальна та фізична стійкість: компанія забезпечує медичне страхування, необмежені консультації з психологом та навіть щомісячні дні масажу безпосередньо в магазинах.

Корпоративна культура LEROY MERLIN доводить: головним капіталом є людина, а готовність вчитися та розділяти спільні цінності відкриває двері до найвищих професійних досягнень.