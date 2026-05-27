Корупція в Україні: Які галузі демонструють найвищий рівень корумпованості? ПЕРЕЛІК

Корупція в Україні: Які галузі демонструють найвищий рівень?

В Україні найбільш ураженими корупцією залишаються сфери, пов'язані з верховенством права та управлінням державними ресурсами.

Як повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції Дмитро Калмиков під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики, водночас у соціальних галузях – охороні здоров'я та освіті – рівень корупції поступово знижується, передає Укрінформ.

Найкорумпованіші галузі

"Є деякі сфери державного управління, які набрали найбільші бали з точки зору враженості корупцією. По-перше, це група сфер, які забезпечують так зване верховенство права. Це все, що стосується судоустрою, статусу суддів, діяльності прокуратури, правоохоронних органів і адвокатури", – розповів Калмиков.

За його словами, далі йдуть групи, пов'язані з основним накопиченням публічних фінансів, а також великі сфери, в яких відбувається розподілення цих основних фінансів:

  • будівництво,
  • відновлення,
  • енергетика,
  • оборона,
  • публічні закупівлі.

Також до числа тих, які доволі сильно вражені корупцією, потрапили три сфери, пов'язані з використанням обмеженого спільного ресурсу:

  • надрокористування,
  • земельна сфера,
  • аграрна сфера.

Окрім того, до "корупційного" переліку увійшла сфера державного регулювання.

За словами Калмикова, "тут величезний потенціал антикорупційний із точки зору оптимізації регулювання".

Соціальні сфери

"До переліку увійшли дві так звані соціальні сфери – охорона здоров'я та освіта і наука. Однак не тому, що вони є надзвичайно враженими корупцією: рівень корупції в цих сферах щороку стрімко знижується. Водночас через високу частоту взаємодії загальна кількість корупційних випадків тут досі залишається доволі значною", – пояснив він.

За його словами, відповідно до середньостатистичних даних, кожна друга людина впродовж року звертається по відповідні послуги, а в одному з десяти випадків стикається з неформальними практиками, зокрема корупційними.

Судові рішення

Як повідомлялося, суди України винесли 814 рішень у справах про корупцію за перші чотири місяці 2026 року. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабної війни.

Загалом у 2026 році винесли на 27% менше судових рішень щодо корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень, ніж за той самий період торік.

Нагадаємо, 30 березня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях". Це має стати одним із важливих кроків України на шляху до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

корупція (523) суд (3362) судочинство (8) НАЗК (527)
Топ коментарі
+7
Не знаю чи можна назвати корупцією доступ лівих людей до бюджету і майна української держави.
Корупція це якщо посадовець зловживає. А в міндічів і ко не було посад, лише дозвіл найвеличнішого. Як цю банду назвати і юридично визначити ?
27.05.2026 19:27 Відповісти
+4
Очолюють корупцію ОП, ВР і КабМін - риба гниє з голови.
27.05.2026 19:29 Відповісти
+4
мародери,поки обнюх війну нам дережирував,вони мародерили стікаючу кров,ю державу....
27.05.2026 19:30 Відповісти
Суто теоретично, я вважаю, що коли всі прийшли до влади, подумали що взяли Бога за пазуху, бо якщо всім можна, умовно попередникам, то чому їм ні. Взагалі крадівництво це психологічний феномен, всі крадуть і я буду, доречі це і правохоронних органів стосується.
27.05.2026 19:32 Відповісти
Окремі штатні держслужбовці можуть вважатися одночасно і хабарниками, і корупціонерами. Адже вони можуть отримувати неправомірну вигоду для себе, як корупціонери і пропонувати хабарі іншим, тобто одночасно бути хабарниками.
На відміну від корупціонерів, громадяни, які не є держслужбовцями, за визначенням корупції, не можуть бути корупціонерами, бо не є діючими держслужбовцями, коли пропонують або отримують хабар. Вони - лише хабарники.
27.05.2026 19:41 Відповісти
все що пов,язане с президентом,оп,вр,кабміном та ліпшими друзями.....боюся там порядну людину наврядчи знайдеш....
27.05.2026 19:28 Відповісти
27.05.2026 20:12 Відповісти
Суди за 4 міс винесли 814 рішень - яких? - випустити під заставу? - розшифровуй - Калмиков
27.05.2026 19:32 Відповісти
Не галузі КОРУМПОВАНІ, а оте *********,- зеленського оманського з його призначенцями, є основоюМАФІОЗНОЇ КОРУПЦІЇ в Україні, як і за кордоном! Безкарність особи, призводить до корупції! Китайці та США, це доказали!!
27.05.2026 19:33 Відповісти
При порошенко такого небыло!!!🤣😆😂🤡
27.05.2026 19:54 Відповісти
Надайте ще більше прав і пільг суддям,прокурорам,все рівно будуть вони корумповані.Зробити треба так,щоб при виявленні корупції службовці Феміди втрачали все і безповоротно.Краще зробити всіх в рамках справедливості однаковими Мало що судді,прокурори отримують непогану зарплатню одним пенсія нараховується 80-90%,других треба пожиттєво утримувати (суддів).
27.05.2026 19:38 Відповісти
Вистачає прочитати,обдумати перший абзац і стає зрозуміло вся абсурдність боротьби з корупцією.
27.05.2026 19:49 Відповісти
Де є держава, там завжди корупція!
27.05.2026 19:52 Відповісти
Виникає завжди одне питання---чому найбільше корупціонерів,шахраїв,крадіїв ,брехунів люди одної нації,яких в нас було 0,2% Хотя і інших націй замішаних в корупції багато,але в процентному відношенні до загального числа---українців найменше.
27.05.2026 20:09 Відповісти
багато писати, оголошуючи весь список корумпованих! буде куди простіше оголосити, що ще залишається не корумпованим, якщо взагалі ще таке щось є.
27.05.2026 20:10 Відповісти
Абсолютно всюди корупція, нема такої сфери куди би вона не пролізла.
27.05.2026 20:11 Відповісти
Корупція скрізь, це наша ДНК. Всі знають, що все на світі можна порішати або за гроші, або за великі гроші.
27.05.2026 20:14 Відповісти
Брехня! Найвища галузь корупції це СУДДІВСЬКА МАФІЯ!!! Якби суди працювали чесно, то всі корупціонери сиділи і в них не було шансів шось віджати!
27.05.2026 20:15 Відповісти

