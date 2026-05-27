Корупція в Україні: Які галузі демонструють найвищий рівень корумпованості? ПЕРЕЛІК

В Україні найбільш ураженими корупцією залишаються сфери, пов'язані з верховенством права та управлінням державними ресурсами.

Як повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції Дмитро Калмиков під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики, водночас у соціальних галузях – охороні здоров'я та освіті – рівень корупції поступово знижується, передає Укрінформ.

Найкорумпованіші галузі

"Є деякі сфери державного управління, які набрали найбільші бали з точки зору враженості корупцією. По-перше, це група сфер, які забезпечують так зване верховенство права. Це все, що стосується судоустрою, статусу суддів, діяльності прокуратури, правоохоронних органів і адвокатури", – розповів Калмиков.

За його словами, далі йдуть групи, пов'язані з основним накопиченням публічних фінансів, а також великі сфери, в яких відбувається розподілення цих основних фінансів:

будівництво,

відновлення,

енергетика,

оборона,

публічні закупівлі.

Також до числа тих, які доволі сильно вражені корупцією, потрапили три сфери, пов'язані з використанням обмеженого спільного ресурсу:

надрокористування,

земельна сфера,

аграрна сфера.

Окрім того, до "корупційного" переліку увійшла сфера державного регулювання.

За словами Калмикова, "тут величезний потенціал антикорупційний із точки зору оптимізації регулювання".

Соціальні сфери

"До переліку увійшли дві так звані соціальні сфери – охорона здоров'я та освіта і наука. Однак не тому, що вони є надзвичайно враженими корупцією: рівень корупції в цих сферах щороку стрімко знижується. Водночас через високу частоту взаємодії загальна кількість корупційних випадків тут досі залишається доволі значною", – пояснив він.

За його словами, відповідно до середньостатистичних даних, кожна друга людина впродовж року звертається по відповідні послуги, а в одному з десяти випадків стикається з неформальними практиками, зокрема корупційними.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Судові рішення

Як повідомлялося, суди України винесли 814 рішень у справах про корупцію за перші чотири місяці 2026 року. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабної війни.

Загалом у 2026 році винесли на 27% менше судових рішень щодо корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень, ніж за той самий період торік.

Нагадаємо, 30 березня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях". Це має стати одним із важливих кроків України на шляху до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).