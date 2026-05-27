"Укрпошта" встановила поштомати у відділеннях. Частину посилок перенаправили туди автоматично

Компанія "Укрпошта" встановлює спеціальні комірки швидкої видачі посилок усередині відділень – таким чином, забрати посилку тепер можна без очікування в загальній черзі до оператора. 

Як повідомили в компанії, частину відправлень "Укрпошта" автоматично направляє на отримання в новому форматі.

Як отримати посилку

Після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно – без звернення до оператора.

"На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях і доступні в години їхньої роботи. Водночас звичний формат обслуговування залишається доступним", – пояснили в "Укрпошті".

На першому етапі новий формат запрацює в 400 відділеннях – передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах.

У Києві та Київській області пілотний проєкт уже запущено: там встановлено перші 120 комірок швидкої видачі.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" завершила повну автоматизацію ключової логістики по всій країні. У трансформацію було інвестовано 687 млн грн власних коштів без залучення кредитного фінансування.

До того в травні "Укрпошта" завершила розгортання інфраструктури для приймання оплати банківськими картками у всіх 100% населених пунктах країні.

На сьогодні мережа "Укрпошти" налічує близько 26 тис. точок присутності.

Уже влітку "Укрпошта" планує запустити у пересувних відділеннях поповнення карток і видачу готівки.

Окрім того, "Укрпошта" з 1 квітня підвищила частину тарифів на пересилання посилок. У компанії пояснили це зростанням операційних витрат – насамперед на пальне, обслуговування інфраструктури та підтримку роботи в умовах блекаутів.

Попереднього разу "Укрпошта" підвищувала тарифи на доставку посилок із 1 липня 2024 року.

У лютому 2026 року "Укрпошта" ввела нові правила міжнародної доставки: відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно.

сміятися чи плакати?
27.05.2026 21:18 Відповісти
В СЕРЕДИНІ відділень!
Таким чином, автоматичні поштомати будуть працювати по розпорядку видділень, з перервами та вихідними!
27.05.2026 21:52 Відповісти

