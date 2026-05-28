ФОПи у селі можуть працювати без касового апарата: коли це дозволено законом?

Підприємці, які ведуть діяльність одночасно в місті та в сільській місцевості, часто стикаються з питанням, чи потрібно встановлювати касову техніку на кожній торговій точці, чи для села діють окремі правила.

Це питання особливо актуальне для ФОП на єдиному податку, які здійснюють торгівлю в невеликих населених пунктах і водночас мають магазини або точки продажу в містах.

Законодавство передбачає різні підходи до використання РРО та ПРРО залежно від місця ведення діяльності. Для частини підприємців у сільській місцевості діють винятки, тому важливо розуміти, коли касова техніка є обов’язковою, а коли дозволено працювати без неї.

Коли ФОП зобов’язаний використовувати РРО та ПРРО

Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО визначає Закон України №265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Його дія поширюється на всіх суб’єктів господарювання та їхні господарські одиниці, які проводять розрахункові операції у готівковій або безготівковій формі.

У яких випадках у сільській місцевості можна працювати без касової техніки

Водночас Постанова Кабінету Міністрів №1336 визначає перелік випадків, коли підприємці можуть не використовувати РРО та ПРРО, натомість застосовуючи розрахункові книжки і книги обліку розрахункових операцій.

Зокрема, ФОП на єдиному податку мають право не застосовувати РРО або ПРРО під час роздрібної торгівлі в селах чи селищах, якщо продають товари, що не належать до підакцизних. У таких випадках дозволяється використовувати розрахункові книжки та відповідні книги обліку.

Як застосовується РРО при роботі одночасно в місті та селі

Отже, якщо ФОП має торгові точки як у місті, так і в селі, правила застосування касової техніки відрізняються:

У міських об’єктах РРО або ПРРО є обов’язковими згідно із законом.

У сільській місцевості можна працювати без касової техніки за умови дотримання встановлених вимог та граничного обсягу розрахункових операцій.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів відтермінував запровадження вимоги щодо обов’язкового використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) з 1 січня для підприємців першої групи спрощеної системи оподаткування.

Таке рішення ухвалили після звернень малого бізнесу, який заявив, що обслуговування POS-терміналів створює додаткове фінансове навантаження в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних труднощів.

Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року Державна податкова служба розпочала перевірки правильності роботи касових апаратів, а з 1 жовтня 2023 року за виявлені порушення підприємців почали штрафувати.