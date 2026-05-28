690 нових робочих місць та інвестиції на 1,6 мільярда: Кабмін включив індустріальний парк "Горохів" до держреєстру

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про внесення індустріального парку "Горохів" до Реєстру індустріальних парків. Реалізація проєкту має сприяти розвитку промислового потенціалу Волинської області, залученню інвестицій у переробну промисловість і створенню до 690 нових робочих місць.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки.

Індустріальний парк "ГОРОХІВ" розташований у місті Горохів Луцького району Волинської області. Термін його функціонування становитиме 30 років. Ініціатором створення виступила Горохівська міська рада.

Площа парку складає 13,8724 га. Згідно з концепцією, тут планують розвивати:

переробку сільськогосподарської продукції;

виробництво харчових продуктів;

складську логістику;

оброблення деревини;

виготовлення виробів із деревини та корка.

Серед пріоритетних напрямів визначено:

виробництво паливної щепи з відходів аграрного виробництва;

текстильну промисловість і виготовлення одягу;

науково-технічну діяльність;

роботу лабораторій, зокрема для незалежного контролю якості сировини і готової продукції.

На облаштування та розвиток індустріального парку планують залучити близько 1,587 млрд грн із різних джерел, зокрема коштів ініціатора створення, державної підтримки та інвестицій учасників і партнерів проєкту.

