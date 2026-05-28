"Інтерпайп" постачає пасажирські колеса для сполучення між штатами Нью-Йорк та Нью-Джерсі

У портфелі залізничних проєктів компанії "Інтерпайп" значну частку становлять поставки для пасажирських поїздів, зокрема для швидкісного міського та приміського сполучення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Яскравим прикладом швидкісного транзиту в Північній Америці є співпраця з PATH у США ‒ вже понад сім років компанія регулярно постачає колеса для цього виду транспорту.

PATH ‒ це швидкісна залізниця, яка з’єднує центр Нью-Йорка з чотирма сусідніми містами та є одним із найзручніших способів перетину річки Гудзон. Загальна протяжність маршруту становить лише 22 км, що приблизно утричі менше за довжину ліній Київського метрополітену. Попри невелику довжину, система має високу завантаженість ‒ щодня нею користуються понад 220 тис. пасажирів.

"Інтерпайп" регулярно постачає для цього сервісу залізничні колеса діаметром 711 мм, виготовлені відповідно до американського стандарту AAR M107/M108. Продукція оснащується шумопоглинаючими кільцями для дотримання допустимого рівня шуму в міському середовищі.

"Протягом багатьох років ми довели свою надійність як партнер, забезпечуючи стабільні поставки цьому клієнту. Сьогодні, коли ми зміщуємо свою увагу більше на пасажирський сегмент, наш досвід поставок для PATH підтверджує нашу експертизу в цій галузі. Ми сподіваємося зміцнити наші позиції на ринку в наступні роки", ‒ зазначив провідний менеджер компанії з продажу залізничної продукції на ринках Америки та Азії Олег Водолажський.

Нагадаємо, промислова компанія "Інтерпайп" у першому кварталі 2026 року перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів близько 1,2 млрд грн. Зокрема, до державного бюджету було спрямовано приблизно 889 млн грн, до місцевих бюджетів ‒ 182 млн грн. Ще 159 млн грн становив єдиний соціальний внесок.

Як повідомлялося, "Інтерпайп" завершив придбання заводу ArcelorMittal Tubular Products у місті Роман (Румунія). Угоду закрили 31 березня після отримання всіх необхідних дозволів від антимонопольних органів, а також погоджень щодо прямих іноземних інвестицій від українських і румунських державних інституцій.