Понад 8 мільярдів на світлі: як ринок генераторів пережив бум і хто заробляє на ньому зараз?

Аналітики YC.Market дослідили ринок електрогенераторів України, обсяг якого у 2025 році становив 8,216 млрд грн. Після стрімкого зростання у 2023-2024 роках сегмент перейшов у фазу стабілізації, але зберіг високу концентрацію капіталу: щоб увійти до топ-20 постачальників, компаніям потрібно мати понад 100 млн грн річного доходу.

Дослідження охопило динаміку виручки з 2022 по 2025 рік та компанії з КВЕД 27.11, які брали участь у тендерах і не перебували в стані припинення.

Еволюція зростання ринку: від аномальних понад 1000% до стабільних 65%

Починаючи з 2023 року, коли енергосистема України зіткнулася з першим системним терором, ніша генераторів стала однією з найдинамічніших в українській економіці.

Цифри приросту були безпрецедентними:

у 2023 році виручка компаній у цьому сегменті злетіла в середньому на 1088%.

у 2024 році, на тлі необхідності масштабного резервування потужностей бізнесом та громадами, підвищений попит лише посилився – темпи зростання ринку склали 1132%.

Проте аналітика за 2025 рік фіксує кардинальну зміну тренду. Темпи зростання виручки зафіксувалися на позначці 65%. З погляду класичного бізнесу це все ще значний ріст, а для ринку генераторів в сучасних українських реаліях такий показник є головним індикатором стабілізації.

"Галузь наситилась. Етап стихійних закупівель завершився. Сьогодні замовники перейшли до планомірного забезпечення та модернізації своїх потужностей. Ринок структурувався і, як наслідок, на ньому виокремився пул компаній-лідерів", ‒ пояснили аналітики.

Лідери ринку: хто увійшов до топ-20 постачальників

За підсумками 2025 року концентрація капіталу в сегменті постачання електрогенераторів залишається високою. Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів зі встановленою межею річного доходу у понад 100 млн грн.

Найбільший обсяг виручки серед цих компаній, які брали участь у тендерах у 2025 році:

ТОВ "ЕЛІЗ" – 1,195 млрд грн.

ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" ‒ 1,107 млрд грн.

ТОВ "ЕДС-ПАУЕР" ‒ понад 780 млн грн.

ТОВ "ФУДЖІКУРА АУТОМОТІВ УКРАЇНА ЛЬВІВ"‒ майже 499 млн грн.

ТОВ "ДАРЕКС-ЕНЕРГО" ‒ близько 296 млн грн.

Фінансові показники провідних підприємств демонструють стійку позитивну динаміку. Попри загальне сповільнення темпів зростання ринку до 65%, більшість компаній із топ-20 зафіксували приріст виручки відносно минулого року на рівні понад 50%.

Географія та цільова структура закупівель

Аналіз регіонального розподілу публічних закупівель електрогенеруючого обладнання у 2025 році демонструє чітку залежність обсягів фінансування від рівня дефіциту локальних енергосистем та інтенсивності навантаження на регіональну енергетичну інфраструктуру.

Найбільші обсяги фінансування публічних закупівель:

Київ ‒ 182,25 млн грн.

Запорізька область ‒ 114,87 млн грн.

Дніпропетровська область ‒ 42,73 млн грн.

Вінницька область ‒ 10,90 млн грн

Області з витратами понад 2 млн грн:

Хмельницька;

Харківська;

Київська;

Львівська;

Кіровоградська.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив порядок створення та використання національного резерву автономної генерації, який має застосовуватися у разі блекаутів і нових атак на енергетичну інфраструктуру.

До складу нацрезерву входитиме децентралізований запас обладнання, зокрема мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори та інша техніка. Вона призначена для оперативного забезпечення об’єктів критичної інфраструктури електроенергією, теплом і водопостачанням.