На шляху до членства в ЄС: Кабмін схвалив проєкт нового Митного кодексу

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка.

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, це один із ключових кроків для вступу України до Європейського Союзу та виконання зобов'язань України в межах переговорного процесу щодо членства.

"Він повністю узгоджується з Митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила. Це нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита", – деталізувала Свириденко.

За її словами, для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС.

Водночас, наголосила Свириденко, для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів: чинні авторизації продовжать діяти, а система "єдиного вікна" працюватиме у звичному режимі.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Робота митниці

Раніше повідомлялося, що Державна митна служба України розпочинає процес атестації посадових осіб митних органів – обов'язкову одноразову комплексну перевірку кожного працівника для оцінки відповідності займаній посаді та антикорупційним стандартам європейського рівня в межах реформи митниці.

Нагадаємо, Міністерство фінансів працює над оновленою редакцією Митного кодексу, яка передбачає надання митним органам правоохоронних повноважень. У новій редакції документа планується закріпити норми, що дозволять митниці самостійно розслідувати правопорушення в межах своєї компетенції.

Наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12360 про зміни до Митного кодексу, який запроваджує оцінювання ефективності та результативності роботи митних органів.

Метою законодавчих змін є підвищення прозорості та підзвітності митної системи, вдосконалення управлінських процесів і усунення наявних недоліків.