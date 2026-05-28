В Україні схвалили план публічних інвестицій. Які сфери отримають найбільше фінансування?. ПЕРЕЛІК

Стратегічна інвестиційна рада схвалила середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки, який балансує реальні потреби галузей із фінансовими можливостями держави.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як зазначається, за результатами засідання під головування прем'єр-міністерки Юлії Свириденко були схвалені основні документи, які забезпечують інтеграцію публічних інвестиції в загальнодержавне стратегічне планування.

Що передбачено

Документ охоплює 18 пріоритетних галузей, 44 підсектори та 67 основних напрямів публічного інвестування.

Планом визначено також 5 наскрізних пріоритетів здійснення публічних інвестицій, серед яких:

енергоефективність,

цифровізація, реагування на зміни клімату,

гендерна рівність,

безбар'єрність.

Що хочуть фінансувати

Найбільше фінансування передбачене для:

освіти і науки – 78,45 млрд грн;

транспорту та послуг поштового зв'язку – 73,01 млрд грн;

муніципальної інфраструктури та послуг – 46,53 млрд грн;

охорони здоров'я – 25,35 млрд грн;

енергетики – 17,09 млрд грн;

соціальної сфери – 7,46 млрд грн;

Як зазначається, цей документ стане основою для підготовки проєктів, що увійдуть до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави.

Стратегічні документи

Окрім того, було схвалено перелік, який наразі містить 23 стратегічні документи, котрі мають стати основою для планування публічних інвестицій.

До кінця 2026 року секторальні міністерства мають оновити або розробити відповідні стратегії.

"Це дозволить забезпечити уніфікований підхід до стратегічного планування, посилити зв'язок між цілями уряду та інвестиційними рішеннями, а також інтегрувати стратегічне, інвестиційне та бюджетне планування в єдину систему", – пояснили в Мінекономіки.

Також за результатами засідання міжвідомчій робочій групі було рекомендовано провести відбір публічних інвестиційних проєктів із галузевих портфелів. Далі ці проєкти будуть розподілені між програмами для підготовки (PPF) які надаватимуть підтримку в їх підготовці.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Інвестиції в Україні

Раніше в травні повідомлялося, що система управління публічними інвестиціями DREAM матиме власний штучний інтелект, і перший його функціонал буде представлено вже влітку.

Як повідомлялося, інвестиції та гранти для українських технологічних компаній у 2025 році становили $498 млн, збільшившись на 8% порівняно з 2024 роком.

Сума капітальних інвестицій в Україні за 2025 рік, за даними Державної служби статистики, склала 669,3 млрд грн, що на 25,2% більше, ніж у 2024 році.

Також повідомлялося, що венчурні інвестиції в українські оборонні технології в 2023 році становили $6,7 млн, а в 2025 році – близько $129 млн. Таким чином зростання склало в понад 19,2 раза.