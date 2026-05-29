"Зроблено в Україні": Перші індустріальні парки отримали державне стимулювання у 2026 році

Два індустріальні парки ‒ "СМАРТ ТЕХ ІНДАСТРІ" у Полтавській області та "Спарроу Парк Львів" у Львові ‒ першими у 2026 році отримали державне стимулювання на загальну суму понад 96,5 млн грн у межах програми, що реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів №644.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки.

"СМАРТ ТЕХ ІНДАСТРІ"

Індустріальний парк "СМАРТ ТЕХ ІНДАСТРІ", розташований у селі Засулля Лубенського району Полтавської області, отримає 5,5 млн грн для будівництва зовнішніх мереж газо- та водопостачання на території парку.

"Спарроу Парк Львів"

Індустріальний парк "Спарроу Парк Львів" у промисловій зоні "Сигнівка" отримає 91,0 млн грн на відновлення інженерно-транспортної інфраструктури (електро-, водопостачання та каналізації), яка була пошкоджена внаслідок ракетного обстрілу у жовтні 2025 року.

Парк скористався спеціальним механізмом відновлення, запровадженим у березні 2026 року: фінансування передбачає покриття 80% кошторисної вартості робіт із відновлення пошкодженої інфраструктури.

Деталі програми

Програма передбачає надання безповоротного фінансування до 150 млн грн на один або кілька проєктів одного заявника. Кошти покривають до 50% вартості робіт (до 80% ‒ для деокупованих і прифронтових територій, а також для об’єктів, пошкоджених унаслідок бойових дій).

Подати заявки можна до 15 серпня через один із уповноважених банків: "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Укргазбанк" або "Сенс Банк".

Отримувачі державного стимулювання, окрім співфінансування, беруть на себе зобов’язання ввести в експлуатацію щонайменше 5 тис. кв. м промислової нерухомості та залучити щонайменше двох промислових резидентів протягом трьох років.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, 22 травня Міністерство економіки оновило каталог "Індустріальні парки України". Документ створений для того, щоб допомогти підприємствам та інвесторам обирати оптимальні майданчики для розміщення виробництв із готовою інфраструктурою та сприятливими умовами для ведення бізнесу.

Нагадаємо, 13 березня уряд переглянув порядок надання державної підтримки, аби індустріальні парки могли швидше відновлювати інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російських атак. Держава відшкодовуватиме до 80% витрат на відбудову, однак максимальний обсяг допомоги для одного індустріального парку обмежено 200 млн грн.