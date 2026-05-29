Україну потрібно звільнити від квот на сталь в рамках нового торговельного заходу ЄС, ‒ Лука Занотті

Генеральний директор української промислової компанії "Інтерпайп" Лука Занотті наголосив, що Україну слід повністю звільнити від квот на сталь у межах нового торговельного механізму ЄС.

Про це він заявив у відеоінтерв’ю американському виданню Politico.

"Ми шукаємо не лише дипломатії", – зазначив генеральний директор "Інтерпайпу".

Він підкреслив, що три ключові інституції Євросоюзу вже дійшли згоди. На переконання Занотті, Україна є особливим випадком, який має отримувати торговельні преференції після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

"Є конкретне формулювання щодо того, що Україна стикається з винятковою та негайною ситуацією безпеки, і це призводить до особливого статусу", – зазначив гендиректор "Інтерпайпу".

Занотті підкреслив, що в Європі є сили, які мають сильний політичний намір спотворити дух і формулювання законодавства, що стосується України.

На його думку, запровадження квот на українську сталь, виробництво якої впало на 80% порівняно з рівнем до 2022 року, стане "дуже важким кроком назад".

Нагадаємо, що з 1 липня ЄС підвищує імпортне мито на сталь удвічі ‒ до 50%, а обсяги безмитної квоти будуть скорочені майже удвічі.

Водночас українські металургійні компанії застерігають, що такі зміни можуть призвести до втрати одного з ключових експортних ринків і ще більше ускладнити становище галузі, яка вже працює в умовах війни, енергетичних обмежень і дії механізму вуглецевого коригування імпорту CBAM.