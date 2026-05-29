Сигарети, зброя, вибухівка та ухилянт: В Одеській області викрили морський канал контрабанди. ФОТО

На Одещині правоохоронці викрили та припинили масштабний канал контрабанди з невизнаної Абхазії, що перебуває під контролем Росії.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, морем до України незаконно переправляли контрафактні сигарети, а також зброю та вибухівку.

Що вилучено

Під час обшуку вантажівок, завантажених із судна, було вилучео майже 1400 коробів сигарет. Серед тютюнових виробів правоохоронці також виявили замаскований дрон із тротилом.

Деталі схеми

Схем дистанційно координувалася організатором із невизнаної Абхазії. Судно з контрабандою вийшло 11 травня та рухалося морем до точки поблизу острова Зміїний поза територіальних вод України.

До схеми причетні п'ятеро осіб, серед яких оперуповноважений одного з прикордонних загонів Державної податкової служби в Одеській області.

На території України логістику забезпечував 53-річний підприємець із Одещини, а ще двоє спільників відповідали за облік контрафакту та перевезення учасників до судна.

Ухилення від служби

Окремо спільники планували незаконно переправити за кордон 38-річного чоловіка, який хотів уникнути мобілізації. Його мали доставити маломірним судном до основного судна поблизу острова Зміїний, однак були викриті правоохоронцями.

Запобіжні заходи

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури прикордоннику та ще трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України. Організатору, який перебуває в Абхазії, готують заочне повідомлення про підозру.



Чотирьом затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із заставами від 8 млн грн до 11 млн грн.













