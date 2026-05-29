ЄБА закликала реформувати електронний документообіг за стандартами ЄС

Європейська Бізнес Асоціація закликала владу підтримати реформу електронного документообігу та ухвалити законопроєкт №14414 щодо гармонізації українського законодавства з нормами ЄС у сфері цифрових документів.

Як наголосили в Асоціації, чинне регулювання е-документообігу вже не відповідає сучасним автоматизованим бізнес-процесам та європейським підходам.

Серед ключових потреб бізнесу:

правове визнання структурованих електронних документів та можливість їх автоматизованої обробки без обов’язкової візуалізації;

розширення можливостей використання електронних печаток юридичних осіб;

гармонізація законодавства України з Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС (eIDAS);

створення умов для повноцінного впровадження електронних первинних і розрахункових документів та інших IT-рішень.

Експерти Асоціації зазначають, наявна модель фактично зберігає прив’язку до індивідуального підписання та візуалізації кожного документа, що ускладнює автоматизацію і створює додаткове адміністративне навантаження на бізнес.

До того ж неврегульованість статусу структурованих електронних документів стримує інтеграцію українського бізнесу до цифрового ринку ЄС, а також розвиток е-рішень у логістиці, податковому адмініструванні й аудиті.

Окремо бізнес підкреслює актуальність переходу від паперового архівування до електронного зберігання документів із дотриманням вимог щодо безпеки та цілісності інформації – відповідно до практик країн ЄС.

"Саме тому Асоціація закликає забезпечити системний та оперативний підхід до реформи електронного документообігу, ухваливши законопроєкт №14414, та готова долучитися до подальшого напрацювання законодавчих змін. Відповідний лист вже направили прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, а також Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства та Міністерству цифрової трансформації", – повідомили в ЄБА.

Реформа електронного документообігу. Що відомо?

Законопроєкт №14414 зареєстрували в парламенті у лютому 2026 року. Ним пропонується внести комплексні зміни до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", формуючи правове підґрунтя для повноцінного використання структурованих електронних документів.

Законопроєкт зокрема визначає поняття "структурованого електронного документа" та "неструктурованого електронного документа", встановлює поділ документів за цими ознаками, що дає змогу застосовувати диференційований підхід до їх правового регулювання тощо.

За оцінкою авторів законопроєкту, впровадження структурованих електронних документів на основі європейського стандарту EN 16931 дасть змогу автоматизувати процеси звірки, обліку ПДВ та фінансового контролю. Досвід ЄС свідчить, що це зменшує податковий розрив з ПДВ на 15-20%, що потенційно може принести Україні додаткові 15-20 мільярдів гривень щороку.