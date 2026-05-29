Наслідки ударів України: В Росії ще на 10% скоротилося виробництво дизпалива

Виробництво дизельного палива в Росії впало приблизно на 10% у травні, додавши до 10% місячного падіння в квітні, оскільки атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи змусили їх скоротити або припинити виробництво.

Про це пише Reuters із посиланням на аналіз даних.

При цьому, як повідомляється, експорт палива зріс.

Скорочення виробництва

Як повідомляється, російські НПЗ, що постраждали від дронів, скоротили виробництво дизельного палива на обсяг до 1 млн тонн у квітні та ще на 600 тис. тонн у травні.

Виробництво дизельного палива в березні становило 7,5 млн тонн.

Зниження виробництва в результаті атак дронів потенційно обмежує можливості Росії скористатися перевагами зростання цін на нафту, пов'язаного з війною в Ірані, що призвело до безпрецедентних потрясінь на енергетичному ринку через фактичне закриття Ормузької протоки.

Експорт палива

Експорт російського морського дизельного палива та газойлю зріс на 8%, до приблизно 3,25 млн тонн у квітні порівняно з березнем, проте це лише незначне зниження з 3,3 млн тонн у тому ж місяці минулого року.

Заборона експорту

Росія досі зосереджувалася на підтримці прибуткового експорту дизпалива, але в цю пору року, коли попит із боку російських фермерів високий, уряд РФ розглядає можливість заборони експорту.

Деякі галузеві джерела заявили, що заборона малоймовірна, оскільки обмеження ще більше ускладнять роботу нафтопереробних заводів.

Як повідомлялся, експорт російських нафтопродуктів морським транспортом у квітні цього року скоротився на 9,8% порівняно з березнем і на 17% – у порівнянні з минулим роком, до 7,77 млн тонн. Це сталося через українські дронові атаки на порти та нафтопереробні заводи Росії.

Атаки України

Раніше стало відомо, що практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після атак українських безпілотників.

Атаки України на російську нафтову інфраструктуру в квітні зросли до найвищого місячного рівня з грудня минулого року, скоротивши обсяги переробок російських нафтопереробних заводів до багаторічного мінімуму. У квітні було завдано щонайменше 21 удару з боку України по російських НПЗ, морських об'єктах, включно з експортними терміналами, та інфраструктурі нафтопроводів.

Це скоротило середню продуктивність нафтопереробних заводів Росії до 4,69 млн барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2009 року.

Сили оборони України в березні 2026 року здійснили низку масштабних ударів по об’єктах військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, Україна в березні уразила 15 заводів, НПЗ та терміналів Росії.

У травні стало відомо, що на тлі зростання інтенсивності українських атак російська влада вирішила скоротити страхові виплати бізнесу за наслідки ударів безпілотників.