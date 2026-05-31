Фонд держмайна хоче створити реабілітаційний хаб на базі санаторію "Куяльник"

Фонд державного майна України хоче трансформувати санаторій "Куяльник" у Одеській області в сучасний медико-реабілітаційний та wellness-комплекс міжнародного рівня Kuyalnyk Rehabilitation Hub.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

"Фонд держмайна бачить цей об'єкт не просто як історичну пам'ятку, а як об'єкт публічно-приватного партнерства. [...] Санаторій "Куяльник" – це місце, де 190-річна історія зустрічається з неперевершеною силою природи. Наша мета – трансформувати занепад минулих років у сучасний Kuyalnyk Rehabilitation Hub, зберігши та примноживши головний скарб України", – зазначили в Фонді держмайна.

Там зазначили, що ресурси Куяльницького лиману за своїми лікувальними властивостями "не просто конкурують, а фактично перевершують показники Мертвого моря".

Санаторій "Куяльник" засновано в 1834 році. Це оздоровниця зі світовим іменем, але вона потребує глобальної модернізації, аби стати сучасним бальнеологічним курортом.

Що хочуть зробити

Проєкт, зокрема, передбачає створення потужностей для проведення медичних процедур.

Окрім того, завдяки публічно-приватному партнерству держава залишається власником об'єкта, а приватний сектор забезпечує професійне управління та модернізацію.

У Фонда зауважили, що це дозволить впровадити європейські стандарти сервісу без приватизації активу.

Пріоритетом проєкту також є створення інклюзивного простору для комплексної реабілітації ветеранів.

"Санаторій "Куяльник" – це наш масштабний пілотний проєкт, завдяки якому Фонд держмайна впевнено стає флагманом у розвитку публічно-приватного партнерства в Україні", – наголосили у Фонді.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Публічно-приватне партнерство

Як повідомлялося, на початку травня 2026 року Фонд державного майна України оголосив про запуск стратегічного напряму публічно-приватного партнерства (ППП) – механізму, який дозволить відновлювати та розвивати державні активи без втрати держвласності.

Зокрема, йдеться про об'єкти, які не підлягають приватизації, бо мають стратегічне, соціальне чи інфраструктурне значення для держави, тому залишатимуться у її власності.

Одним із таких об'єктів визначили санаторій "Куяльник" на Одещині.

Принцип проєкту – держава зберігає право власності, але залучає приватний капітал, експертизу та управлінські рішення для модернізації й розвитку об'єктів.

Зокрема: