Швейцарія оголосила третій конкурс проєктів для відновлення України: до якого числа можна подати заявку?

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) повідомив про старт третього конкурсу інвестиційних проєктів, спрямованих на економічне відновлення та відбудову України у партнерстві зі швейцарськими компаніями.

Загальний обсяг грантового фінансування становить 50 млн швейцарських франків, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Цей конкурс працює за принципом співфінансування. Швейцарська сторона підтримує інвестиційні проєкти, які реалізовують швейцарські компанії, що мають юридичну особу в Україні або працюють через свої українські дочірні підприємства, та створюють довгострокову цінність для економіки України, ‒ пояснив заступник міністра економіки Єгор Перелигін

Проєкти планується реалізувати у таких галузях:

будівництво;

машинобудування;

відновлювана енергетика;

інфраструктура;

промисловість;

агробізнес;

ІТ та цифровізація.

Їх виконання передбачене до 2031 року. Прийом заявок триватиме з 27 травня до 20 вересня 2026 року. Заявки, подані після зазначеного терміну, не розглядатимуться.

Цей конкурс є продовженням попередніх швейцарських ініціатив, спрямованих на підтримку економічного відновлення України, та зосереджується насамперед на проєктах приватного сектору, покликаних забезпечити довгострокову економічну користь для країни.

Нагадаємо, 20 травня Міністерство економіки презентувало державні програми підтримки підприємств, що зазнали збитків через російську агресію. Йдеться про механізми, які допомагають бізнесу відновлювати виробничі процеси після руйнувань, компенсувати понесені втрати та зберігати зайнятість, зокрема у прифронтових регіонах.