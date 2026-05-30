Виплати військовим у червні 2026 року: Від чого залежить розмір грошового забезпечення?

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців в Україні формується під впливом кількох чинників. На суму виплат у червні впливатиме вислуга років, військове звання, займана посада, умови проходження служби та складність виконуваних завдань.

Мінімальний рівень виплат

Нарахування та виплата грошового забезпечення регулюються низкою нормативно-правових актів, зокрема:

Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

постановою Кабінету Міністрів №704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб";

наказом Міністерства оборони №260 від 07.06.2018, яким затверджено порядок виплати грошового забезпечення військовим ЗСУ та іншим категоріям.

У червні військовослужбовці отримають виплати за травень. Для новобранців, які проходять службу на посадах рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення становить від 20 130,05 грн. Менше цієї суми виплати бути не можуть.

Водночас фактичний розмір доходу залежить не лише від стажу служби, а й від виду військ. Зокрема, у Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та Морській піхоті ВМС рівень забезпечення традиційно вищий.

Максимальні виплати та надбавки

Верхня межа грошового забезпечення фактично не встановлена, оскільки значну частину доходу формують додаткові бойові виплати та премії.

У червні (за травень) військовослужбовцям, окрім базового окладу, передбачені такі доплати:

100 000 грн ‒ за безпосередню участь у бойових діях протягом місяця;

50 000 грн ‒ за виконання бойових завдань у складі органів військового управління або підрозділів, що діють на передовій;

30 000 грн ‒ для представників ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, начальницького складу спецоперацій НАБУ та поліцейських.

Також передбачена накопичувальна винагорода ‒ 70 000 грн за кожні 30 днів перебування на передових позиціях. Окрім цього, військові можуть отримувати одноразові виплати, зокрема допомогу на оздоровлення, матеріальну підтримку, підйомні та інші компенсації.

Як повідомлялося, під час зміни місця служби військовослужбовці мають право на так звану "підйомну допомогу" ‒ грошову виплату від держави, що компенсує витрати, пов’язані з переїздом до нового місця служби.

Нагадаємо, 14 травня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає спрямування коштів від військового збору виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.