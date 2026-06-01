Євроквота на сталь сильно вдарить по постраждалим від війни українським металургам, ‒ CEO "Інтерпайпу"

Запровадження Європейським Союзом нового торговельного обмеження для скорочення імпорту сталі може суттєво вплинути на українську металургійну галузь, яка вже зазнала значних втрат через війну. Водночас застосування до України окремої тарифної квоти суперечить рішенню ЄС, ухваленому торік на підтримку України в умовах російської агресії.

Про це заявив генеральний директор української промислової компанії "Інтерпайп" Лука Занотті, повідомляє Reuters.

За словами топменеджера, у підходах Брюсселя простежується непослідовність. Менш ніж рік тому Євросоюз звільнив Україну від дії сталевих квот на три роки ‒ до червня 2028 року, однак тепер українська металопродукція може потрапити під нові обмежувальні заходи.

"Не можна, з одного боку, говорити про підтримку України, а з іншого - завдавати шкоду її промисловому сектору, який є найважливішим двигуном економіки країни", ‒ підкреслив Лука Занотті, додавши, що євроквота може призвести до незворотного спаду в економіці України.

Він також нагадав, що, за оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), після початку повномасштабного вторгнення Росії виробничі потужності української сталеливарної галузі скоротилися на 80%.

"У нас дефіцит робочої сили. У нас нестача фізичних обсягів електроенергії. У нас, безумовно, найвищі ціни на електроенергію в Європі", ‒ повідомив CEO.

На думку керівника "Інтерпайпу", українська металургія не створює ризиків для європейського ринку.

"Українська сталеливарна промисловість не становить загрози для Європи", ‒ констатував Лука Занотті.

Нагадаємо, з 1 липня Європейський Союз планує підвищити імпортне мито на сталь удвічі ‒ до 50%. Водночас безмитна квота на ввезення сталевої продукції буде майже вдвічі скорочена.