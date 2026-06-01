У Раді ЄС 4 червня обговорять тимчасовий захист для українців: які є пропозиції?

У четвер, 4 червня, на засіданні Ради Європейського Союзу з внутрішніх справ планують обговорити можливе продовження режиму тимчасового захисту для українців у ЄС, а також інші варіанти їхнього легального перебування. Водночас рішення цього дня ухвалювати не планується.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на обізнаних із ситуацією посадовців ЄС.

За словами одного з чиновників, міністри внутрішніх справ держав ЄС зосередяться на дискусії щодо майбутнього тимчасового захисту, однак до конкретних рішень наразі не перейдуть.

"Обговорення на Раді міністрів юстиції та внутрішніх справ має послужити можливістю для роздумів щодо майбутнього тимчасового захисту та сформувати політичну лінію щодо подальших дій", – зазначив один зі співрозмовників "ЄП".

Після обговорення Єврокомісія має підготувати власні пропозиції щодо продовження тимчасового захисту, які стануть основою для подальших рішень.

Які є пропозиції?

Наразі Єврокомісія ще не внесла офіційних пропозицій, натомість у Раді ЄС вже підготовлено аналітичний документ, який розглядається на рівні послів.

У ньому містяться різні сценарії подальшого розвитку статусу українців у ЄС, запропоновані державами-членами, зокрема можливе звуження дії тимчасового захисту за географічним принципом або за окремими категоріями осіб.

Серед варіантів також розглядається ідея обмеження доступу до тимчасового захисту для чоловіків призовного віку (для тих, хто прибуватиме до ЄС після ухвалення відповідного рішення). Водночас ця пропозиція наразі розглядається лише як один із можливих напрямів дискусії.

Крім того, держави-члени можуть обговорити запровадження "залишкового статусу" (residual status) або "страхувальної сітки" (safety net), який діятиме лише для вразливих категорій або осіб, що не мають права на інші національні форми легального перебування.

Нагадаємо, у 2026 році за кордон можуть виїхати близько 200 тис. українців. Водночас у 2027 році прогнозується повернення лише близько 100 тис. осіб, тоді як у 2028 році цей показник може зрости до приблизно 500 тис.

Як повідомлялося, Україна працює над отриманням даних про своїх громадян, які перебувають у країнах ЄС під тимчасовим захистом, щоб сформувати умови для їхнього добровільного повернення.