Найбільший контейнерний перевізник світу купив частку терміналу в порту "Південний", – ЗМІ

Найбільша контейнерна лінія світу Mediterranean Shipping Company (MSC) купила 51% у контейнерному терміналі TIS – найбільшої приватної стивідорної групи України.

Як повідомили джерела на ринку логістики, відповідну угоду нещодавно було фіналізовано, передає ЕП.

Як зазначається, партнерство із MSC – перший прецедент безпосереднього входження глобальної контейнерної лінії у капітал українського контейнерного терміналу.

Суму угоди оцінити важко, проте фахівці вважають, що за останні 10 років у транспортній галузі України угод такого масштабу не було. Експерти на ринку порівнюють угоду із придбанням французькою групою NJJ Holding компаній Lifecell і Datagroup-Volia.

Про компанії

Mediterranean Shipping Company (MSC) є найбільшою контейнерною судноплавною компанією у світі за флотом і обсягами перевезень. Станом на 2026 рік MSC оперує флотом із приблизно 1000 суден. Компанія обслуговує понад 500 портів і працює у понад 150 країнах. Сукупна місткість флоту MSC – близько 7 млн TEU, що є найвищим показником у світі та відповідає близько 21,4% глобальної контейнерної місткості, тобто більш ніж п’ятій частині світового ринку.

TIS – найбільший порт України за обсягами вантажообігу. Сімейна компанія, заснована в 1994 році Олексієм Ставніцером, управляє шістьма спеціалізованими морськими терміналами, а також має розгалужену залізничну інфраструктуру і власний буксирний флот. TIS працює у акваторії порту "Південний" у Одеській області.

Порти в Україні

Як повідомлялося, в березні цього року глобальний контейнерний оператор DP World продав свою частку розміром 51% у контейнерному терміналі в порту "Південний". Частку викупила група TIS, яка також повернула контроль над буксирним бізнесом P&O Maritime Ukraine.

У середині травня конкурсна комісія розпочала процедуру конкурентного діалогу в межах концесійного конкурсу щодо першого (універсального) та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ".