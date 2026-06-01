Частка проблемних кредитів у банках України продовжує зменшуватися, – НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL, Non-Performing Loan) у банківському секторі України продовжує зменшуватися: станом на 1 травня 2026 року – до 12,6%, або на 1,3 в.п., з початку року.

Як повідомили в Національному банку України, факторами, які сприяли збереженню позитивної тенденції, у січні-квітні поточного року стали як збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів.

NPL (Non-Performing Loan) – це "непрацюючий" або прострочений кредит, за яким позичальник не виконує умови договору. Зазвичай прострочення перевищує 90 днів.

Обсяг кредитів

Валовий обсяг кредитів у банківській системі України за зазначений період зріс на 122,3 млрд грн, або на 9%, до 1,48 трлн грн.

Обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 2,9 млрд грн, або на 1,5%, до 186,5 млрд грн.

Частка проблемних кредитів фізичних осіб зменшилася на 0,4 в.п. до 10,4%, бізнесу – на 1,6 в.п. до 15,4%.

Де зафіксовано зниження

Як зазначили в НБУ, скорочення частки непрацюючих кредиті зафіксовано в усіх групах банків:

у державних банках – до 17,9%;

у приватних українських банках – до 7,7%;

у банках з іноземним капіталом – до 5,9%.

Попередні показники

Як повідомлялося, станом на 1 квітня 2026 року частка непрацюючих кредитів (NPL, Non-Performing Loan) у банківському секторі України скоротилася до 12,9%, або на 1 в.п. із початку року (на 13,7 в.п. з березня 2022 року).

Рівень дефолтів за кредитами в перший рік повномасштабного вторгнення сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі – 39,1%.

Із середини 2023 року частка непрацюючих кредитів поступово скорочується.

У Нацбанку нагадали, що в грудні 2025 року державні банки списали великий обсяг старих непрацюючих активів на понад 170 млрд грн, тож частка NPL зменшилася до 15-річного мінімуму.

Банківська система України

Як повідомлялося, раніше в травні Національний банк України схвалив методологію стрес-тестування, яке передбачає оцінку показників діяльності банків та достатності їхнього капіталу в умовах базового макроекономічного сценарію та малоймовірної, але реалістичної кризи.

Наприкінці квітня цього року правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%.

У березні Національний банк зупинив цикл зниження облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних.

Нагадаємо, Національний банк з 30 січня знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5%, на якому вона перебувала з березня 2025 року. Таким чином правління Нацбанку вирішило розпочати цикл пом'якшення процентної політики, повідомляли тоді в НБУ.