"Кернел" Веревського за рік збільшив земельний банк на 48%

Агрохолдинг "Кернел", один із найбільших в Україні, за рік збільшив площу земельного банку на 48% – до 530 тис. га після купівлі компанії Enselco Holding Limited (близько 190 тис. га) та продажу частини активів із орендованими землями у Харківській області (близько 14 тис. га) компанії Agroton Public Limited.

Про це свідчать дані консолідованого фінансового звіту за третій квартал 2026 фінансового року (січень-березень 2026 року), передає Інтерфакс-Україна.

Також у звіті повідомляється, що "Кернел" завершив посівну кампанію на 2026 рік на всій площі свого розширеного земельного банку.

Що вирощують

"Несприятливі погодні умови наприкінці зими та на початку весни змусили пересіяти частину посівних площ під озимі культури. Після цих коригувань кукурудза залишається основною культурою, на яку припадає 48% посівних площ (255 тис. га проти 172 тис. га торік), що загалом не змінилося порівняно зі структурою врожаю 2025 року", – сказано в документі.

"Кернел" також розширив площі під соняшником (до 88 тис. га з 46 тис. га) та ріпаком (до 43 тис. га з 3 тис. га), збільшивши їх частки до 17% та 8% відповідно порівняно з 13% та 1% у попередній посівній.

Площа під пшеницею в абсолютних цифрах збільшилася з 94 тис. га до 106 тис. га, тоді як її частка в структурі посівів знизилася з 26% до 20%.

Посівні площі під соєю знизилися – з 24 до 9 тис. га – і наразі займають лише 2% посівних площі.

Купівля активів

Як повідомлялося, на початку квітня один із найбільших українських агрохолдингів "Кернел" підписав договір про придбання компанії Enselco Holding Limited у свого мажоритарного власника та керівника Андрія Веревського.

На початку року група Enselco Андрія Веревського завершила придбання одного з провідних аграрних холдингів України "Агро-Регіон", співвласником якого був ексміністр економіки Айварас Абромавічус. Завдяки цій угоді Enselco збільшила земельний банк до 190 тис. га.

Про компанію

Агрохолдинг "Кернел" належить Андрію Веревському. До початку повномасштабної війни "Кернел" посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) і її експортом (приблизно 12%).

Наприкінці квітня 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку вперше від початку повномасштабної війни надав агрохолдингу "Кернел" фінансування в розмірі $45 млн для реалізації проєкту в сфері відновлюваної енергетики.

Фінансові результати

"Кернел" за перше півріччя 2026 фінансового року (липень-грудень 2025 року)скоротив чистий прибуток на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $119 млн.

За останні роки Namsen Limited Веревського шляхом проведення додаткової емісії акцій "Кернела" сконцентрувала 94,37% від усіх голосів і намагається примусово викупити акції міноритарних акціонерів та піти з Варшавської біржі.

У березні 2024 року виключення акцій агрохолдингу з Варшавської фондової біржі призупинили до завершення судового розгляду Окружним судом Люксембургу позову міноритаріїв, які оскаржують делістинг.

На початку травня 2026 року агрохолдинг "Кернел" продав балкер Rotterdam Pearl V., куплений у грудні 2023 року. Ця угода знаменує потенційну зміну стратегії компанії – повну відмову від володіння власним флотом на користь операційної гнучкості.