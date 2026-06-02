"Укрнафта" замовила когенератори на 2,3 мільярда. За них заплатить Фінляндія

"Укрнафта" уклала угоду з компанією Wärtsilä Finland Oy (Фінляндія) про закупівлю комплектних газопоршневих установок на 45,6 млн євро, або 2,34 млрд грн (без ПДВ).

Як свідчать дані в системі "Прозорро", до кінця 2027 року виробник повинен передати на умовах FCA Раума (Фінляндія) чотири електричні станції, передають Наші гроші.

Закупівлю провели без торгів, оскільки це дозволено при закупівлі когенераційних газопоршневих установок для підготовки до опалювального сезону під час воєнного стану.

Вартість товару

Дві електростанції у складі двох комплектних газопоршневих установок 20V34SG коштують по 13,75 млн євро, а дві електростанції у складі однієї такої установки – по 9,05 млн євро.

Детальна комплектація електростанцій невідома.

Хто фінансує

Закупівля фінансується коштом пільгового кредитного та грантового фінансування Finland-Ukrainian Investment Facility (FUIF).

При цьому монтаж, введення в експлуатацію й тестування не входять у підряд, бо ці послуги будуть замовляти окремо дочірній компанії виробника ТОВ "Вяртсіля Україна".

Технічні характеристики

Номінальна електрична потужність установки 20V34SG складає 9,8 МВт, теплова потужність – 7,4 МВт, електричний ККД – 48,9%, термічний ККД – 48,8%, загальний ККД – 97,7%.

Отже, потужність електростанції з двох установок складає 19,6 МВт, а потужність електростанції з однієї установки – 9,8 МВт.

Якщо розділити ціну електростанції на її потужність, то питома вартість електростанції з двох установок складе 702 тис. євро, а електростанції з однієї установки – 923 тис. євро за один МВт (без ПДВ).

Різниця в питомій вартості пояснюється різною комплектацією кожної станції супутнім обладнанням, яке необхідно для забезпечення нормальної та безперебійної роботи силових агрегатів. До таких систем відносяться щити керування та автоматики, резервуари та насоси для мастила, системи охолодження та інше обладнання, вартість якого поділяється на два силових агрегата у разі їх встановлення на одному майданчику.

Як повідомлялося, на початку травня Україна та Фінляндія уклали рамкову угоду щодо постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок.

"Під час нашої зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо було підписано рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок між АТ "Укрнафта" та компанією Wärtsilä", – сказав тоді перший віцепрем'єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Підтримка енергетики

До того повідомлялося, що Україна отримала ще один потужний автотрансформатор у межах донорської підтримки партнерів. Його закупівлю профінансовано за рахунок грантових коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, а також забезпечено завдяки прямому контракту НЕК "Укренерго" з виробником.

Нагадаємо, що протягом січня-квітня поточного року в Україну було доставлено 2628 одиниць енергетичного обладнання. Серед них – генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли та інше устаткування.