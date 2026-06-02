Ринок надвисоких статків: Де у світі найшвидше зростає кількість людей зі статками від $30 мільйонів?. ІНФОГРАФІКА

Очікується, що США залишаться країною з найбільшою кількістю людей із надвисоким рівнем статків (UHNWI), однак у низці менших економік прогнозується ще швидше зростання кількості осіб із капіталом від $30 млн і більше у відсотковому вимірі.

Про це повідомляє Visualcapitalist.

США лідирують за абсолютним приростом надбагатих

За прогнозами, у період 2021-2026 років у США кількість осіб зі статками від $30 млн зросте майже на 67 тисяч. Це майже втричі більше, ніж у Китаї за той самий період.

Жодна інша країна не наближається до США за абсолютними показниками. Розвинені ринки капіталу, потужний технологічний сектор і концентрація швидкозростаючих приватних компаній забезпечують безпрецедентні темпи створення багатства.

Китай посідає друге місце з понад 22 тисячами нових надбагатих осіб, зберігаючи статус одного з ключових центрів формування капіталу у світі.

Найшвидше зростання надбагатих фіксується поза традиційними фінансовими центрами

Попри домінування США за загальною кількістю, найвищі темпи зростання надбагатого населення спостерігаються в інших країнах. Лідером є Польща з прогнозованим приростом на 109%, далі йдуть Катар із 107% та Туреччина з 94%.

Такі показники свідчать про розширення географії створення багатства за межі традиційних фінансових центрів. Значну роль у цьому відіграють промислове зростання, енергетичний експорт, інфраструктурні інвестиції та розвиток фінансових секторів. Країни Перської затоки, зокрема Катар і Саудівська Аравія, демонструють зростання статків завдяки енергетичним доходам і економічній диверсифікації.

Індія як приклад нового глобального центру багатства

Індія вирізняється тим, що одночасно демонструє сильне зростання як кількості надбагатих осіб, так і ширшого сегмента заможного населення. Очікується приріст понад 7700 ультрабагатих осіб і зростання їх кількості на 63%.

Загальна динаміка свідчить про формування нових центрів багатства у світі. Поряд із традиційними фінансовими хабами з’являються нові ринки ‒ від Румунії та Марокко до країн Перської затоки, де зростає кількість підприємців та інвесторів із високим капіталом.

Водночас Швейцарія, Сінгапур та ОАЕ залишаються ключовими магнітами для капіталу, хоча географія його формування стає дедалі ширшою.

Нагадаємо, до цьогорічного глобального рейтингу Forbes найбагатших людей, як і торік, увійшли семеро українських бізнесменів.

Як повідомлялося, за підрахунками Forbes, протягом минулого року у світі з’явилося 390 нових мільярдерів ‒ це другий за масштабом показник за всю історію спостережень. Більше нових мільярдерів було лише у 2021 році, коли на тлі пандемії до списку вперше потрапили 493 особи.