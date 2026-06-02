Ціни в ЄС зростають швидше, ніж очікувалося: інфляція сягнула максимуму за понад два роки. ІНФОГРАФІКА

Інфляція в єврозоні вперше за понад два з половиною роки перевищила рівень 3%, що посилило очікування підвищення процентних ставок на найближчому засіданні Європейського центрального банку. У травні споживчі ціни в країнах єврозони зросли на 3,2% у річному вимірі проти 3% у квітні.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані Eurostat від 2 червня.

Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, прискорилася до 2,5% і перевищила ринкові очікування. Інфляція у секторі послуг також зросла до 3,5%.

Очікується, що 11 червня Європейський центральний банк (ЄЦБ) вперше з вересня 2023 року може підвищити вартість запозичень. Регулятор дедалі більше занепокоєний впливом конфлікту на Близькому Сході, зокрема зростанням зарплатних вимог і підвищенням цін із боку компаній.

Водночас більшість членів ЄЦБ залишаються обережними щодо подальших кроків після червня, оскільки економічне зростання в єврозоні сповільнюється. У травні ділова активність у регіоні скоротилася найшвидшими темпами з 2023 року.

Член виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель заявила, що наразі передчасно оцінювати необхідну кількість подальших підвищень ставок.

Голова центрального банку Литви Гедімінас Шимкус своєю чергою зазначив, що після червня можливе ще одне підвищення ставки, хоча конкретні терміни поки не визначені.

За його словами, регулятор має оперативно реагувати на нову хвилю інфляційного тиску, щоб не допустити прискорення зростання цін і формування інфляційної спіралі з мінімальними втратами для економіки.

Опубліковані минулого тижня дані свідчать про прискорення інфляції у трьох найбільших економіках блоку. У Франції, Італії та Іспанії річне зростання цін у травні становило 2,8%, 3,3% і 3,6% відповідно, тоді як у Німеччині показник дещо сповільнився до 2,7%.

Як повідомлялося, компанії єврозони прогнозують суттєве зростання відпускних цін і витрат на виробництво через війну в Ірані, що посилює занепокоєння Європейського центрального банку щодо інфляційних ризиків.

Нагадаємо, в кінці минулого року інфляція в Німеччині несподівано зросла до найвищого рівня за останні дев’ять місяців, що напередодні фінального засідання Європейського центрального банку цього року знову акцентує на збереженні ризиків для цінової стабільності.