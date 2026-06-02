Новини Тарифна політика Укрзалізниці
Українські громади просять уряд не підвищувати вантажні тарифи "Укрзалізниці": отримаємо ріст безробіття і зруйновані дороги

Всеукраїнська асоціація громад (ВАГ) звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та керівника Офісу президента Кирила Буданова із закликом не допустити підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, яке планує "Укрзалізниця" з серпня 2026 року.

У ВАГ попереджають, що зростання тарифів на 45% може спричинити масовий перехід вантажів на автомобільний транспорт, що призведе до додаткового навантаження на місцеві дороги, значна частина яких перебуває в незадовільному стані через багаторічне недофінансування, а також до зростання безробіття.

Ризики для дорожньої інфраструктури та місцевих бюджетів

За даними Державного агентства відновлення, фінансування дорожньої галузі наразі становить лише 4,6 млрд грн при потребі 51,3 млрд грн. У ВАГ застерігають, що додаткове навантаження від великовантажного транспорту ляже на місцеві бюджети, які не мають достатніх ресурсів для ремонту інфраструктури.

Причини збитків "Укрзалізниці"

В асоціації зазначають, що головним джерелом фінансових проблем "Укрзалізниці" є не вантажні перевезення, які залишаються прибутковими, а збитковість пасажирського сегменту. За оцінками ВАГ, збитки від пасажирських перевезень у 2026 році можуть перевищити 25 млрд грн.

У зверненні наголошується, що зростання логістичних витрат погіршить конкурентоспроможність українських підприємств, може призвести до скорочення виробництва, втрати робочих місць, зменшення податкових надходжень і валютної виручки.

Що пропонує асоціація?

ВАГ закликає не підвищувати вантажні тарифи у 2026 році, розробити довгостроковий механізм компенсації збитків пасажирського сегменту та формувати залізничну політику з урахуванням інтересів економіки й громад.

Окремо в асоціації наголошують, що соціальна функція пасажирських перевезень має фінансуватися через прозорі бюджетні механізми за моделлю PSO, яка застосовується в країнах ЄС, а не за рахунок підвищення тарифного навантаження на бізнес.

Як повідомлялося, підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37% може коштувати українській економіці майже 100 млрд грн ВВП, призвести до скорочення валютної виручки на близько $2,4 млрд, зменшення надходжень до бюджету більш ніж на 36 млрд грн та втрати щонайменше 76 тис. робочих місць.

Это и есть цель квартальщиков - уничтожение рабочих мест и всей экономики.
02.06.2026 13:32 Відповісти
ВАГ попереджають, що зростання тарифів на 45% може спричинити масовий перехід вантажів на автомобільний транспорт, що призведе до додаткового навантаження на місцеві дороги, значна частина яких перебуває в незадовільному стані через багаторічне недофінансування, а також до зростання безробіття. АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ СТАНЕ ПРИБУТКОВИМ І ЗАЙМЕТЬСЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ УКРАЇНЦІВ
02.06.2026 13:52 Відповісти
Саме так. Наші керманичі керуються принципами 100-річної давнини. Що тоді було?
Величезне значення річкового транспорту - величезні пароплави. Вимога до мостів - височезні, наддорогі мегаспоруди. Зараз тут абсолютно не актуально - вистачає низьких барж і кораблів типу Нібулона. Мости можна будувати низькі, естакадного типу - в сотні разів дешевше. Але ні.
Те саме з залізницею - полуторка тоді і 60 т вагон, перевезення на десятки тисяч км. Що зараз? Фура 25 тон проти тих самих 60 тон і перевезення до тисячі км - вибір очевидний.
02.06.2026 14:23 Відповісти

