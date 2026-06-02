Фермери отримають на розвиток господарства безвідсотковий кредит до 1 мільйона: хто може подати заявку?

З 2 червня 2026 року в Державному аграрному реєстрі (ДАР) стартував прийом заявок від фермерських господарств на отримання фінансової допомоги для розвитку виробництва та розширення напрямів діяльності.

Прийом заявок триватиме до 2 липня 2026 року, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Який кредит можна отримати?

У межах програми аграрії можуть залучити до 1 млн грн безвідсоткового кредиту строком до п’яти років із забезпеченням виконання зобов’язань щодо повернення бюджетних коштів.

Хто може подати заявку?

Подати заявку можуть фермерські господарства, зокрема сімейні фермерські господарства без статусу юридичної особи, які зареєстровані в ДАР.

Серед обов’язкових вимог ‒ відсутність податкової заборгованості, процедур банкрутства, санкційних обмежень, а також ведення діяльності поза межами тимчасово окупованих територій.

Як проходитиме відбір?

Після завершення приймання документів комісія Укрдержфонду проведе їх розгляд та визначить переможців конкурсного відбору. Інформацію про результати учасники отримають через ДАР, а з господарствами, які пройдуть відбір, Укрдержфонд укладе договори про надання фінансової підтримки.

Нагадаємо, 13 травня в Державному аграрному реєстрі стартував прийом заявок у межах нового грантового циклу для українських агровиробників. За програмою фермери з восьми областей матимуть можливість залучити до 1,1 млн грн на закупівлю техніки та обладнання, впровадження екологічних технологій, розвиток переробних потужностей і модернізацію інфраструктури.

Як повідомлялося, Мінекономіки розробило для аграріїв практичний довідник – "Матрицю доступних фінансових ресурсів", у якому зібрано та систематизовано основні інструменти залучення фінансування для розвитку сільськогосподарських господарств.