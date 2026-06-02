"Укрпошта" випустила марку, присвячену 80-річчю "Антонова". ФОТО

"Укрпошта" презентувала поштову марку та поштовий блок "80 років АТ "Антонов". Конструкторська сила України", присвячену ювілею українського державного авіаційного підприємства, де спроєктували літаки Ан-225 "Мрія" та Ан-124 "Руслан".

Як повідомили в "Укрпошті", автором ілюстрацій став український художник Андрій Єрмоленко.

"Поштова марка розповідає історію української авіації через постать її засновника. На тлі синього неба зображено Олега Антонова, його рукописні креслення та особистий підпис. Поруч – легендарні літаки: від перших розробок конструктора до всесвітньо відомих "Руслана", "Мрії" та новітнього Ан-178. Дівчина на зображенні з кресленням та хлопчик, який запускає модель літака, символізують нове покоління українців, які не лише пам’ятатимуть історію українських крил, а й продовжить її", – розповіли в компанії.

Досягнення підприємства

За 80 років на АТ "Антонов" створили понад 100 типів і модифікацій літаків та випустили більш як 22 тис. одиниць авіатехніки.

Окрім того, на літаках підприємства українські авіатори встановили понад 500 світових рекордів, а конструкторська школа "Антонова" й сьогодні продовжує працювати, посилюючи стійкість і обороноздатність держави під час війни.

Де можна купити марку

Тираж поштової марки становить 400 тис. примірників, номінал – F. Тираж поштового блоку – 4,2 тис. примірників, номінал – P.

Купити новий поштовий випуск "80 років АТ "Антонов". Конструкторська сила України" можна у відділеннях "Укрпошти", філателістичних крамницях та онлайн в "Укрпошта.Маркет".

Інші марки, присвячені "Антонову"

В "Укрпошті" розповіли, що в різні роки на поштових марках з'являлися літаки Ан-2, Ан-70, Ан-140, Ан-124, Ан-225, Ан-178 та сам Олег Антонов.















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Як повідомлялося, в листопаді минулого року "Укрпошта" презентувала марку до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначається щороку 1 грудня.

У березні торік "Укрпошта" презентувала поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь" на знак вшанування пам'яті захисників міста та десятків тисяч маріупольців, які стали жертвами злочинів росіян.