У травні Нацслужба здоров’я сплатила понад 16 мільярдів на медичні програми: куди пішли кошти?
У травні 2026 року Національна служба здоров'я України перерахувала понад 16,1 млрд грн у межах Програми медичних гарантій, зокрема на відшкодування вартості лікарських засобів за програмою реімбурсації "Доступні ліки".
Про це повідомляє Урядовий портал.
Серед основних виплат за травень:
- 1,2 млрд грн ‒ за надання екстреної медичної допомоги;
- 2,3 млрд грн ‒ за надання первинної медичної допомоги;
- понад 11,7 млрд грн ‒ за надання спеціалізованої медичної допомоги;
- 884 млн грн ‒ аптечним закладам за програмою реімбурсації "Доступні ліки".
Із загального обсягу фінансування спеціалізованої медичної допомоги:
- 5,3 млрд грн отримали заклади спеціалізованої медичної допомоги за послуги, надані у травні, які оплачуються за глобальною ставкою;
- 5,9 млрд грн спрямовано закладам спеціалізованої медичної допомоги за послуги, надані у квітні, оплата яких здійснюється за пролікований випадок;
- 257 млн грн виплачено за пакетом "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на територіях активних бойових дій";
- 171 млн грн ‒ за пакетом "Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії".
У межах пакета "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на територіях активних бойових дій" у травні 2026 року НСЗУ здійснила такі виплати за областями:
- Одеській області ‒ 53 млн грн;
- Харківській області ‒ 49 млн грн;
- Херсонській області ‒ 43 млн грн;
- Сумській області ‒ 35 млн грн;
- Запорізькій області ‒ 32 млн грн;
- Миколаївській області ‒ 15 млн грн;
- Дніпропетровській області ‒ 9 млн грн;
- Донецькій області ‒ 9 млн грн;
- Чернігівській області ‒ 7 млн грн.
Як повідомлялося, з 4 травня 2026 року набрав чинності оновлений перелік лікарських засобів, які доступні в межах програми реімбурсації "Доступні ліки". До нього включили оригінальні інноваційні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, а також для терапії цукрового діабету 2 типу та хронічних захворювань легень.
Нагадаємо, що з 1 липня цього року уряд України планує розширити програму "Доступні ліки". До оновленого переліку мають додати додаткові препарати для лікування серцево-судинних хвороб за всіма діючими речовинами, зареєстрованими в Україні.
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