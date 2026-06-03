У травні Нацслужба здоров’я сплатила понад 16 мільярдів на медичні програми: куди пішли кошти?

У травні 2026 року Національна служба здоров'я України перерахувала понад 16,1 млрд грн у межах Програми медичних гарантій, зокрема на відшкодування вартості лікарських засобів за програмою реімбурсації "Доступні ліки".

Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед основних виплат за травень:

1,2 млрд грн ‒ за надання екстреної медичної допомоги;

2,3 млрд грн ‒ за надання первинної медичної допомоги;

понад 11,7 млрд грн ‒ за надання спеціалізованої медичної допомоги;

884 млн грн ‒ аптечним закладам за програмою реімбурсації "Доступні ліки".

Із загального обсягу фінансування спеціалізованої медичної допомоги:

5,3 млрд грн отримали заклади спеціалізованої медичної допомоги за послуги, надані у травні, які оплачуються за глобальною ставкою;

5,9 млрд грн спрямовано закладам спеціалізованої медичної допомоги за послуги, надані у квітні, оплата яких здійснюється за пролікований випадок;

257 млн грн виплачено за пакетом "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на територіях активних бойових дій";

171 млн грн ‒ за пакетом "Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії".

У межах пакета "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на територіях активних бойових дій" у травні 2026 року НСЗУ здійснила такі виплати за областями:

Одеській області ‒ 53 млн грн;

Харківській області ‒ 49 млн грн;

Херсонській області ‒ 43 млн грн;

Сумській області ‒ 35 млн грн;

Запорізькій області ‒ 32 млн грн;

Миколаївській області ‒ 15 млн грн;

Дніпропетровській області ‒ 9 млн грн;

Донецькій області ‒ 9 млн грн;

Чернігівській області ‒ 7 млн грн.

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Як повідомлялося, з 4 травня 2026 року набрав чинності оновлений перелік лікарських засобів, які доступні в межах програми реімбурсації "Доступні ліки". До нього включили оригінальні інноваційні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, а також для терапії цукрового діабету 2 типу та хронічних захворювань легень.

Нагадаємо, що з 1 липня цього року уряд України планує розширити програму "Доступні ліки". До оновленого переліку мають додати додаткові препарати для лікування серцево-судинних хвороб за всіма діючими речовинами, зареєстрованими в Україні.