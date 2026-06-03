Російські бренди в Україні: 16 торгових марок РФ продовжили термін дії від початку війни

Від початку повномасштабної війни в Україні діє заборона на будь-які реєстраційні дії для резидентів РФ та Білорусі. Вони не можуть передавати права власності на торговельні марки або здійснювати інші подібні операції. Водночас продовження строку дії свідоцтв дозволене, чим і скористалися власники частини брендів.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Продовження дії російських торговельних марок

Від початку повномасштабного вторгнення 16 торговельних марок російського походження змогли продовжити строк дії свідоцтва в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ).

Загалом 1 356 із 3 238 російських торговельних марок, зареєстрованих в Україні напередодні повномасштабного вторгнення, досі перебувають під правовим захистом. Таким чином, майже кожен другий бренд із російським походженням зберіг свій юридичний статус.

Галузі з найбільшою кількістю брендів

Найбільша кількість таких торговельних марок припадає на сферу рекламних і бізнес-послуг ‒ 454 бренди. Також значна частка належить медичним і гігієнічним препаратам ‒ 383, паперовій продукції та канцелярії ‒ 243, а також харчовим продуктам і приправам ‒ 192.

Одна торговельна марка може бути зареєстрована одразу в кількох класах, тому ці показники частково перетинаються.

Відомі бренди, що залишаються під захистом

Серед чинних торговельних марок залишаються добре відомі українському споживачеві бренди: "Агуша", "Чудо", "Простоквашино", "Майський", Curtis, Richard, "Балтика" та інші. Багато з них тривалий час були присутні на українському ринку, і їхні права формально залишаються чинними.

Невідповідність у реєстрах і фактичний статус

У 196 торговельних марок вже завершився строк дії свідоцтв, однак у реєстрах УКРНОІВІ вони досі відображаються як чинні до моменту офіційного оновлення даних. Через це фактична кількість активних ТМ може бути меншою, ніж зазначено в реєстрах, хоча юридично ситуація залишається незмінною.

Санкції та правовий захист

Запровадження санкцій не завжди означає втрату прав на торговельну марку. Наразі 23 бренди перебувають під санкціями РНБО, зокрема пов’язані з такими фігурами, як Григорій Лепс та "Альфа-Банк". Попри це, вони залишаються зареєстрованими та формально захищеними в Україні. Окремий випадок стосується однієї торговельної марки, яку за рішенням суду передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Свідоцтво на торговельну марку діє 10 років і може бути поновлене, тому частина брендів потенційно залишатиметься в українському правовому полі щонайменше до 2033 року.

Юридичні механізми припинення прав

Автоматичне скасування торговельної марки лише через російське походження власника неможливе. Для цього необхідне окреме судове рішення. У разі конфіскації активів за рішенням Вищого антикорупційного суду права на такі торговельні марки переходять під контроль Фонду державного майна України.

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Нагадаємо, станом на середину квітня 2026 року в Україні 4 389 підприємців користуються російськими поштовими сервісами. Це становить 0,5% від загальної кількості активних ФОПів, які зазначили електронну адресу.

Як повідомлялося, найбільшу частку серед іноземних ФОПів становлять громадяни Російської Федерації ‒ 4 593 особи, що відповідає приблизно кожному п’ятому підприємцю. Далі за кількістю йдуть громадяни В’єтнаму (1 994), Азербайджану (1 635), Узбекистану (1 469) та Молдови (1 118). У сукупності на ці п’ять країн припадає майже половина всіх іноземних підприємців.