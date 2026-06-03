Експорт українського соняшникового шроту: головним імпортером залишається Китай

У травні обсяг експорту соняшникового шроту склав 119 069 тонн. Головним ринком збуту української продукції залишається Китай, куди було відправлено більшість експортних партій.

Про це повідомляє UkrAgroConsult з посиланням на дані Південно-Східного МГУ Держпродспоживслужби (ПСМГУ).

Окрім того, близько 23 тонн соняшникового шроту поставили до Фінляндії.

Соняшниковий шрот є важливим продуктом переробки насіння соняшнику та активно використовується у виробництві комбікормів для сільськогосподарських тварин і птиці. Завдяки високому вмісту протеїну українська продукція стабільно користується попитом на міжнародних ринках.

Під час оформлення експортних вантажів спеціалісти ПСМГУ перевіряють відповідність продукції ветеринарно-санітарним і фітосанітарним вимогам країн-імпортерів, контролюють правильність оформлення супровідної документації та забезпечують дотримання міжнародних стандартів безпечності продукції.

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Нагадаємо, що за прогнозом USDA виробництво соняшнику в Україні у 2026/27 маркетинговому році зросте до 13,5 млн тонн порівняно з 11 млн тонн у 2025/26 МР. Таким чином, урожай може збільшитися на 2,5 млн тонн, або майже на 23%, що свідчить про відновлення виробництва після десятирічного мінімуму, зафіксованого цього сезону.

Як повідомлялося, Україна зберігає статус найбільшого у світі експортера соняшникової олії з часткою близько 33%. Проте Росія нарощує переробні потужності та намагається витіснити українських виробників із традиційних ринків збуту.