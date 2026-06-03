Економіка України сповільнюється: ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 2,2%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув прогноз зростання реального ВВП України на 2026 рік у бік зниження ‒ до 2,2% через затяжну війну. У попередньому, лютневому прогнозі очікувалося зростання на рівні 2,5%. Водночас макроекономічна стабільність в Україні зберігається завдяки значній зовнішній фінансовій підтримці.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на звіт ЄБРР "Регіональні економічні перспективи" від 3 червня.

Економічні ризики та фактори впливу

У ЄБРР наголошують, що перспективи української економіки залишаються залежними від перебігу бойових дій та обсягів міжнародної допомоги. Серед основних ризиків називають можливу енергетичну кризу, зокрема на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, що може вплинути на стабільність української енергосистеми.

Повільні темпи зростання у 2025 році (до 1,8%) та слабка динаміка на початку 2026-го пояснюються воєнними обмеженнями ‒ дефіцитом робочої сили, ударами по енергетичній інфраструктурі та перебоями в логістиці й постачанні.

Інфляція, бюджет і міжнародна підтримка

У банку також зазначають посилення інфляційного тиску після періоду уповільнення, зокрема через зростання світових цін на енергоносії. Це збільшує витрати бізнесу та домогосподарств і сприяє відновленню інфляційної динаміки.

Окремо підкреслюється високе навантаження на державний бюджет:

Дефіцит без урахування грантів у 2025 році сягнув 23,6% ВВП і, за прогнозами, залишатиметься значним ‒ близько 19,3% ВВП у 2026 році.

Основні витрати спрямовуються на оборону та соціальні потреби, які значною мірою покриваються зовнішнім фінансуванням.

Очікується, що понад 110 млрд євро міжнародної допомоги у 2026-2027 роках підтримуватимуть макростабільність.

Довгострокові очікування та інвестиції ЄБРР

Прогноз на 2027 рік залишається без змін ‒ зростання ВВП на рівні 4% за умови зниження інтенсивності бойових дій і початку відновлення економіки. У ЄБРР також нагадують, що з 2022 року банк інвестував в Україну близько 10 млрд євро, залишаючись найбільшим інституційним інвестором країни.

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Нагадаємо, згідно з прогнозом Нацбанку в найближчі роки обсяги міжнародної фінансової допомоги залишатимуться достатніми для беземісійного фінансування дефіциту державного бюджету та підтримання макрофінансової стабільності в країні.

Як повідомлялося, станом на 1 травня 2026 року міжнародні резерви України становили $48 214,7 млн. Протягом квітня їхній обсяг зменшився на 7,3%. Це скорочення пояснюється валютними інтервенціями НБУ та виплатами за зовнішніми борговими зобов’язаннями.