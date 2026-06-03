Ринок праці України: Трудові мігранти покривають лише 0,1% потреб

У 2025 році було видано 9 582 дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, водночас 3 310 дозволів було скасовано. У результаті в країні залишилося 6 272 трудових мігранти, що становить 0,14% від 4,5 млн працівників, яких необхідно залучити на ринок праці.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді.

Невелику частку іноземних працівників на українському ринку праці підтверджують і в Державній службі зайнятості. За даними відомства, до початку повномасштабного вторгнення роботодавці щороку отримували близько 21 тис. дозволів на працевлаштування іноземців.

"Після 2022 року цей показник зменшився і досі не досяг довоєнного рівня. Наприклад, у 2024 році було видано 4 720 дозволів, у 2025 році – 7 483. Це більш ніж удвічі менше, ніж до початку повномасштабної війни", – зазначили у службі зайнятості.

Інші дані наводить Державна міграційна служба: станом на 31 грудня 2025 року на обліку перебувало 47 684 іноземців та осіб без громадянства (з тимчасовим статусом). У 2025 році вперше оформлено 8 440 посвідок на тимчасове проживання.

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Водночас усі відомства погоджуються, що частка іноземців на українському ринку праці залишається незначною. Це пояснюється складністю процедур оформлення документів, включно з візовими вимогами, перевірками СБУ та отриманням посвідки на проживання, через що працювати в Україні приїжджає лише частина охочих.

Таким чином, попри наявність трудової міграції, на ринку праці дедалі гостріше відчувається дефіцит робочої сили.

"Тому зараз необхідно розробити нову міграційну політику, взявши за приклад законодавство таких успішних у цьому питанні країн як Канада, Австралія або Ізраїль. Тоді не буде ніяких спекуляцій та стане вирішуватись проблема забезпечення робочих рук для українського бізнесу", – наголосив співрозмовник агентства.

Водночас, за його словами, пріоритетом має залишатися збереження внутрішнього трудового потенціалу, щоб українці поверталися з країн ЄС і не виїжджали за кордон. Лише після цього, з урахуванням потреб ринку праці, доцільно залучати іноземних працівників під конкретні проєкти, встановивши чіткі правила для роботодавців і посиливши контроль з боку Держпраці.

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Як повідомлялося, питання залучення іноземних трудових мігрантів наразі не є пріоритетним для уряду. Основний акцент державної політики робиться на поверненні українців, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, на тлі дефіциту робочої сили та зростання кількості іноземних працівників в Україні з’явилася петиція, в якій пропонується надати пріоритет працевлаштуванню громадян України та запровадити обмеження на залучення трудових мігрантів з-за кордону.