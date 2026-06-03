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Новини ринок праці
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Ринок праці України: Трудові мігранти покривають лише 0,1% потреб

Ринок праці України: Частка трудових мігрантів становить лише близько 0,1%

У 2025 році було видано 9 582 дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, водночас 3 310 дозволів було скасовано. У результаті в країні залишилося 6 272 трудових мігранти, що становить 0,14% від 4,5 млн працівників, яких необхідно залучити на ринок праці.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді.

Невелику частку іноземних працівників на українському ринку праці підтверджують і в Державній службі зайнятості. За даними відомства, до початку повномасштабного вторгнення роботодавці щороку отримували близько 21 тис. дозволів на працевлаштування іноземців.

"Після 2022 року цей показник зменшився і досі не досяг довоєнного рівня. Наприклад, у 2024 році було видано 4 720 дозволів, у 2025 році – 7 483. Це більш ніж удвічі менше, ніж до початку повномасштабної війни", – зазначили у службі зайнятості.

Інші дані наводить Державна міграційна служба: станом на 31 грудня 2025 року на обліку перебувало 47 684 іноземців та осіб без громадянства (з тимчасовим статусом). У 2025 році вперше оформлено 8 440 посвідок на тимчасове проживання.

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Водночас усі відомства погоджуються, що частка іноземців на українському ринку праці залишається незначною. Це пояснюється складністю процедур оформлення документів, включно з візовими вимогами, перевірками СБУ та отриманням посвідки на проживання, через що працювати в Україні приїжджає лише частина охочих.

Таким чином, попри наявність трудової міграції, на ринку праці дедалі гостріше відчувається дефіцит робочої сили.

"Тому зараз необхідно розробити нову міграційну політику, взявши за приклад законодавство таких успішних у цьому питанні країн як Канада, Австралія або Ізраїль. Тоді не буде ніяких спекуляцій та стане вирішуватись проблема забезпечення робочих рук для українського бізнесу", – наголосив співрозмовник агентства.

Водночас, за його словами, пріоритетом має залишатися збереження внутрішнього трудового потенціалу, щоб українці поверталися з країн ЄС і не виїжджали за кордон. Лише після цього, з урахуванням потреб ринку праці, доцільно залучати іноземних працівників під конкретні проєкти, встановивши чіткі правила для роботодавців і посиливши контроль з боку Держпраці.

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Як повідомлялося, питання залучення іноземних трудових мігрантів наразі не є пріоритетним для уряду. Основний акцент державної політики робиться на поверненні українців, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, на тлі дефіциту робочої сили та зростання кількості іноземних працівників в Україні з’явилася петиція, в якій пропонується надати пріоритет працевлаштуванню громадян України та запровадити обмеження на залучення трудових мігрантів з-за кордону.

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мігранти (454) ринок (437) Україна (828) праця (47)
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Топ коментарі
+8
У Україну повернуться лише інваліди, коли закінчиться допомога в ЄС, через нижчі зарплати, низьку безпеку, можливість мобілізації.
Вже зараз люди намагаються платити хабарі 5-20 тис. дол. за можливість виїхати. А ви пропонуєте їм безкоштовно повернутися? Ви дурні?
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03.06.2026 13:27 Відповісти
+5
Хочете мільйонів бідних індусів та бусурман? Отримаєте. Незабаром з ЄС ненька стане асоційованою країною. Що станеться з державою приїдьте подивіться міста Німеччини. Особливо великі. Нічого доброго. Левова частка бусурман маючи купу дітей сидять на соціалі. Тобто на горбу працюючого бюргера. Ще й вимагають халіфату. Ну і культура нижче плінтуса. Аякже це ж не їхня держава можна всюди гадити й поводитися як звірі
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03.06.2026 13:27 Відповісти
+3
Індуси теж не зовсім ідіоти,поки е шанс шо шось прилетить в голову і її відірве,бажаючих працювати небагато.
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03.06.2026 13:29 Відповісти
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То де ж ті мільйони індусів?
Знаю-знаю, ім работать нєкогда і врєдно, оні дємографію ісправляют.
То де ж ті мільйони нових індоукраїнців?
Невже і тут - халтура?
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03.06.2026 13:18 Відповісти
Після розголосу всі компанії зупинили ввіз, поки вичікують, навіть керівництво нової пошти виправдовувалось в соцмережах.

Вони швидко приїдуть тільки дати таку можливість, ви доречі бачили погроми в Британії та Парижі, це є побочним ефектом мігрантів з азії а ще хвороби і т.д.
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03.06.2026 14:31 Відповісти
Так вони ж начебто вже тут, ні?
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03.06.2026 14:34 Відповісти
Є вже тут в моєму місті будівельні компанії завезли пробну партію, хтось офіційно а хтось що краще з податковою дружить то так готівкою дає. Їм надають одразу житло.
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03.06.2026 14:38 Відповісти
Хочете мільйонів бідних індусів та бусурман? Отримаєте. Незабаром з ЄС ненька стане асоційованою країною. Що станеться з державою приїдьте подивіться міста Німеччини. Особливо великі. Нічого доброго. Левова частка бусурман маючи купу дітей сидять на соціалі. Тобто на горбу працюючого бюргера. Ще й вимагають халіфату. Ну і культура нижче плінтуса. Аякже це ж не їхня держава можна всюди гадити й поводитися як звірі
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03.06.2026 13:27 Відповісти
Ну тут им социалку платить никто не будет. На это просто нет денег. Тут вот пенсионеры живут бедные чем сириец на пособии в Германии. Скорее они используют Украину как трамплин в ЕС.
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03.06.2026 13:31 Відповісти
У Україну повернуться лише інваліди, коли закінчиться допомога в ЄС, через нижчі зарплати, низьку безпеку, можливість мобілізації.
Вже зараз люди намагаються платити хабарі 5-20 тис. дол. за можливість виїхати. А ви пропонуєте їм безкоштовно повернутися? Ви дурні?
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03.06.2026 13:27 Відповісти
Погоджуюсь. Пенсіонери, інваліди і якась частина, що справді ховались від війни і не асимілювались, або недостатньо асимілювались.Цей контингент розглядати як потенційний трудовий ресурс не варто.
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03.06.2026 13:38 Відповісти
Ті хто пропонують такі хабарі є звичайними ухилянтами та мають з чого заплатити. Далеко не всі це роблять. Якщо так дивитись тоді хто ж на фронті воює, щоб такі як ви вільно шльопали тут всяку маячню. Це так як зараз кацапсячі боти засрали всі соцмережі, що індуси прямо заполонили всю Україну. Але де їх бачили ніхто не пише.
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03.06.2026 13:58 Відповісти
Кого поймают, те и воюют. Было бы по другому, не ловили бы.
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03.06.2026 14:34 Відповісти
Індуси теж не зовсім ідіоти,поки е шанс шо шось прилетить в голову і її відірве,бажаючих працювати небагато.
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03.06.2026 13:29 Відповісти
Бо бізнес потребує людей на низьку з/п, коли з/п є привабливою, то і кандидати знаходяться.
А коли нема можливості платити, то треба залучати тих людей які не ідеально здорові та молоді але можуть працювати.
Якщо думати лише про те як залучити дешеву робочу силу з гарним здоров'ям та отримувати надприбутки то проблеми будуть більшати.
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03.06.2026 13:31 Відповісти
Це зараз - потім будуть покривати більше і не тільки ринок
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03.06.2026 13:37 Відповісти
ЛЮДИ, не судіть по сьогодні, бо через рік ця частка може бути і 75%
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03.06.2026 13:43 Відповісти
Своїх людей вигнали за кордон, або ТЦКники закошмарили, а тепер жаліються що нікому працювати і дикунів з африки завозять.
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03.06.2026 13:50 Відповісти
Хто буде працювати на заробітню плату, що втричі меньша, ніж в Болгарії, яка посідає ос аннє місце за рівнем заробітної плати в ЄС?
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03.06.2026 13:57 Відповісти
Те в чьих стана зарплата в районе 100 долларов. Таких около сотни по миру кстати.
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03.06.2026 14:26 Відповісти
А чому в Україну не їдуть працювати канадці,французи,австралійці,або,наприклад,шведи?
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03.06.2026 14:12 Відповісти
А скільки істерики було... нафіга банабакам їхати в Україну працювати за копійки, коли можна їхати в Німеччину і не працювати за багато грошей. А хто настругав буратін, той взагалі в шоколаді. Там на кожного буратіну щомісяця +260 євро. Настругав чотирьох - отримуй додатковий штуцер євро нє за хєр собачий. А чотири буратіни для банабаки - то взагалі ні про що.
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03.06.2026 14:23 Відповісти
Будуть до нас їхати тільки дозволь, тільки нижча каста яка зараз живе на 40-50 дол. в місяць. Легко займуть всі ніші на новій почті доприкладу, склади, різноробочі будівництво, арматура.
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03.06.2026 14:35 Відповісти
Нафіга це їм? Купа місць де набагато краще.
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03.06.2026 14:43 Відповісти
Не має кому годувати різних прокурорів-інвалідів, мєнтів яких розвелося, суддів-бандитів та різних можновладців. 30 мільйонів населення не вистачає вже і 100 млн не вистачить на цих хапуг.
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03.06.2026 14:29 Відповісти
Це катастрофа для післявоєнної України, якщо ці пенсії не скасувати.
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03.06.2026 14:36 Відповісти
Тобто індусів все ж таки завозять. І їдуть до нас не середній клас, а найнижча каста Індії - недоторкані. Це щось схоже на петухів на кацапській зоні. Всі хвороби, звички і громадську поведінку вони привезуть з собою.
Якщо це не припинити зараз, через 5 років буде пізно.
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03.06.2026 14:35 Відповісти

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