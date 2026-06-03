В Україні стартувала програма фінансування власної генерації для бізнесу: які умови та хто може скористатися?

В Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Вона передбачає надання підприємствам кредитів на будівництво нових енергетичних потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки коштом держави.

Програма насамперед орієнтована на середній і великий бізнес, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Умови фінансування

У межах програми компанії можуть отримати кредити на створення нових генеруючих потужностей, систем накопичення енергії та іншої критично важливої енергетичної інфраструктури. Обсяг фінансування становить від 1 млн до 25 млн євро у гривневому еквіваленті.

Для проєктів, що реалізовуються на прифронтових територіях, мінімальна сума кредиту встановлена на рівні 500 тис. євро. Максимальний строк кредитування становить до п’яти років. Також передбачена можливість відтермінування платежів до 12 місяців на час будівництва та введення об’єктів в експлуатацію.

Які проєкти отримають підтримку

Державне фінансування поширюється на проєкти зі створення:

установок для зберігання енергії;

газотурбінних і газопоршневих установок, зокрема когенераційних;

об’єктів генерації на біомасі, біогазі та геотермальній енергії;

електромереж і обладнання для підключення нових потужностей;

енергетичних островів і мікромереж.

Критерії відбору

Відбір проєктів відбуватиметься на конкурсній основі.

Перевага надаватиметься ініціативам, які:

створюють нові генеруючі потужності;

здатні працювати в режимі мікромережі під час блекаутів;

забезпечують швидке введення потужностей в експлуатацію;

мають функцію запуску без напруги в мережі (black-start);

можуть брати участь у балансуванні енергосистеми та наданні допоміжних послуг;

реалізуються у регіонах із підвищеною потребою в посиленні енергетичної стійкості.

Найвищий пріоритет отримають проєкти, що реалізуються в Києві, Київській, Харківській, Запорізькій, Херсонській та інших областях, де питання енергетичної безпеки є особливо актуальним.

Як працюватиме програма

Подати заявку можна через один із 14 уповноважених банків. Після звернення до банку проєкт проходитиме оцінку та рейтингування Національною установою розвитку, далі погоджуватиметься з Міністерством економіки, після чого банк ухвалюватиме рішення про надання фінансування.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив порядок створення та використання національного резерву автономних джерел генерації електроенергії, який залучатимуть у разі блекаутів або нових атак на енергетичну інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що в Україні до енергосистеми вже приєднали установки зберігання енергії загальною потужністю 600 МВт. Для порівняння, у 2024 році їхня сукупна потужність становила лише 2 МВт.