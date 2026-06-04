Фонд держмайна оприлюднив графік приватизації стратегічних активів. Про які об’єкти йдеться?. ПЕРЕЛІК

Фонд державного майна України оприлюднив публічний план підготовки до продажу семи пріоритетних у 2026 році активів та корисних копалин.

Про це повідомив голова Фонду Дмитро Наталуха.

"Ми маємо амбіцію зробити 2026 рік роком, у якому державні активи почнуть працювати ефективніше – через відкриті аукціони, прозору підготовку й конкуренцію за найкращу ціну. А конкуренція можлива, коли Фонд не просто формально проводить аукціон, а готує і лот, і продаж так, щоб інвестор побачив актив у власному ланцюжку цінності й був готовий вкладати гроші, запускати виробництво, створювати робочі місця та розвивати бізнес в Україні", – сказав Наталуха.

Відтак, зауважив він, Фонд змінює підхід: від пасивного очікування на покупця – до проактивної роботи з інвесторами.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Приватизація в Україні

Як повідомлялося, на початку травня 2026 року Фонд державного майна України оголосив про запуск стратегічного напряму публічно-приватного партнерства (ППП) – механізму, який дозволить відновлювати та розвивати державні активи без втрати держвласності.

Зокрема, йдеться про об'єкти, які не підлягають приватизації, бо мають стратегічне, соціальне чи інфраструктурне значення для держави, тому залишатимуться у її власності.

Зі свого боку прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що цього року уряд планує залучити від приватних інвесторів близько 10 млрд грн надходжень від великої приватизації та ще 3 млрд грн – від малої.

Наприкінці квітня Фонд державного майна України сформував календар великої приватизації – це шість пріоритетних активів на близько $370 млн.