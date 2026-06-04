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Фонд держмайна оприлюднив графік приватизації стратегічних активів. Про які об’єкти йдеться?. ПЕРЕЛІК

Фонд держмайна оприлюднив план приватизації стратегічних активів

Фонд державного майна України оприлюднив публічний план підготовки до продажу семи пріоритетних у 2026 році активів та корисних копалин.

Про це повідомив голова Фонду Дмитро Наталуха.

"Ми маємо амбіцію зробити 2026 рік роком, у якому державні активи почнуть працювати ефективніше – через відкриті аукціони, прозору підготовку й конкуренцію за найкращу ціну. А конкуренція можлива, коли Фонд не просто формально проводить аукціон, а готує і лот, і продаж так, щоб інвестор побачив актив у власному ланцюжку цінності й був готовий вкладати гроші, запускати виробництво, створювати робочі місця та розвивати бізнес в Україні", – сказав Наталуха.

Відтак, зауважив він, Фонд змінює підхід: від пасивного очікування на покупця – до проактивної роботи з інвесторами.

Фонд держмайна оприлюднив план приватизації стратегічних активів

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Приватизація в Україні

Як повідомлялося, на початку травня 2026 року Фонд державного майна України оголосив про запуск стратегічного напряму публічно-приватного партнерства (ППП) – механізму, який дозволить відновлювати та розвивати державні активи без втрати держвласності.

Зокрема, йдеться про об'єкти, які не підлягають приватизації, бо мають стратегічне, соціальне чи інфраструктурне значення для держави, тому залишатимуться у її власності.

Зі свого боку прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що цього року уряд планує залучити від приватних інвесторів близько 10 млрд грн надходжень від великої приватизації та ще 3 млрд грн – від малої. 

Наприкінці квітня Фонд державного майна України сформував календар великої приватизації – це шість пріоритетних активів на близько $370 млн.

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аукціон (1401) держмайно (39) приватизація (1407) торги (148) копалини (121) ФДМУ (1399)
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