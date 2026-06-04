Перевізники просять Свириденко вжити заходів із протидії тіньовому ринку міжнародних пасажирських перевезень

Громадські організації звернулися до прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко з вимогою вжити системних заходів для протидії тіньовому ринку міжнародних пасажирських перевезень.

Відповідне звернення підписали Федерація роботодавців транспорту України, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників, Асоціація автомобільного транспорту України та Всеукраїнська асоціація автостанцій України, передають Українські Новини.

Як зазначається, тіньові перевізники утворили масштабну інфраструктуру: рекламують рейси в соціальних мережах та месенджерах, приймають оплату готівкою або переказами на картки фізичних осіб, не оформлюють водіїв офіційно та маскують комерційні поїздки під приватні.

Усе це створює не лише бюджетні втрати для держави, а й пряму небезпеку для пасажирів – через відсутність страхування, контролю технічного стану транспортних засобів та дотримання режиму праці водіїв.

Активісти наголошують, що в першу чергу це відбулося за рахунок власників транспортних засобів пасажиромісткістю до 9 осіб (так звані "перевізники 8+1"), які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення без дозволів, використовуючи лакуни законодавства.

Збитки від тіньового ринку

За їхніми даними, держава отримує величезні збитки через таку неврегульованість.

"Гігантські збитки: за оцінками асоціацій, у тіні працює понад 1 тис. перевізників та більше 5 тис. мікроавтобусів. Реальний річний обіг цього нелегального сектору складає близько 23 млрд грн ($576 млн), які повністю вимиваються з бюджету країни під час війни", – сказано в повідомленні.

Вирішення проблеми

Перевізники констатують, що "точкові рейди" не дають результату.

Натомість вони пропонують створити постійно діючі міжвідомчі робочі групи на центральному та регіональному рівнях за участю "Укртрансбезпеки", Державної податкової служби, Національної поліції, Держпраці та Бюро економічної безпеки

Завданням таких груп має стати системне блокування нелегальних схем, перевірка джерел походження доходів та реальна детінізація ринку.

Спілка також попереджає про репутаційні ризики для України в рамках євроінтеграційних процесів, оскільки масове маскування комерційних рейсів під приватні поїздки суперечить міжнародним правилам доступу до ринку перевезень.

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У середині травня стало відомо, що в Україні оновлюють правила міжнародних автобусних перевезень – зокрема, змінилися строки розгляду заяв через онлайн-кабінет перевізника, норми ⁠контролю реального виконання маршрутів та інше.

До того в травні перевізники міжобласних автобусних маршрутів отримали можливість замінювати паперові дозволи на електронні. Вперше цифровізація охоплює не лише нові конкурси, а й уже чинні маршрути.