Хто контролює українські медіа: 5 фопів мають понад 350 ліцензій в Україні. ІНФОГРАФІКА

В Україні наразі діє 6 995 чинних медіаліцензій, без урахування тимчасово призупинених. Більшість із них належать українським компаніям і ФОП, тоді як лише 42 ліцензії оформлені на іноземні телеканали та радіостанції.

У реєстрі загалом обліковується 3 160 власників медіа, з яких 10 є іноземними, повідомляє "Опендатабот".

ФОПи із найбільшою кількістю ліцензій

Найбільшими власниками медіаліцензій серед фізичних осіб-підприємців є:

Ігор Тріль ‒ 119 ліцензій. Він є засновником видавництва "Діана плюс", яке працює понад 20 років і випускає друковані газети та журнали. Тарас Хотимчук із 85 ліцензіями ‒ засновник регіонального тижневика "Твій вибір" та порталу t1.ua. Оксана Танасійчук (53 ліцензії), пов’язана з видавництвом "Діана плюс". Андрій Лобачов (49) ‒ власник видавничого дому "Кузя", що спеціалізується на дитячих розвивальних виданнях. Павло Хотимчук (46), який володіє тижневиком "Ти і я, і вся сім’я" та іншими медіаактивами.

Найбільші компанії-власники медіа

Серед юридичних осіб найбільшу кількість ліцензій мають:

Видавничий дім "Арт-Комплекс" ‒ 71 ліцензія. Компанія понад 25 років спеціалізується на кросвордних і дитячих виданнях. Київський національний університет імені Тараса Шевченка з 61 ліцензією, який випускає університетські вісники та студентські видання. "Редакційні системи" з 53 ліцензіями, що працюють у сегменті регіональної преси. Львівський національний університет імені Івана Франка з 50 ліцензіями, який також видає університетські та спеціалізовані друковані матеріали. "Суспільне мовлення" з 45 ліцензіями, яке об’єднує національні телеканали ("Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт"), радіостанції ("Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура") та цифрові платформи.

Серед власників медіаліцензій є також компанії, основна діяльність яких не пов’язана з медіа. Зокрема, це "Енергоатом", "Епіцентр К", "АрселорМіттал Кривий Ріг" та інші великі підприємства.

Окремо серед відомих медіасервісів виділяються MEGOGO з 11 ліцензіями та букмекерська компанія VBET Україна з 10 ліцензіями.

Регіональний розподіл власників

Найбільша частка власників медіа зосереджена на Київщині ‒ 1 107 компаній і ФОП, що становить приблизно кожного третього реєстранта.

Далі йдуть Львівщина (207), Одещина (200), Харківщина (170) та Дніпропетровщина (164).

Іноземні медіа та структура ринку

Серед іноземних мовників найчастіше представлені компанії зі Великобританії, Гібралтару та США.

Понад половину всіх реєстрантів становлять друковані медіа ‒ 1 675 компаній або ФОП. Онлайн-медіа займають близько 27% ринку ‒ 870 суб’єктів. Ще 9,8% припадає на провайдерів аудіовізуальних сервісів ‒ 309 компаній або ФОП, включно з платформами типу MEGOGO, Sweet.tv, "Київстар ТБ", а також кабельними й супутниковими операторами (Viasat, Xtra TV).

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, дохід популярних Telegram-каналів в Україні може досягати до $20 тис. на добу. Орієнтовно кожне 5–10-те повідомлення у стрічці таких каналів має ознаки замовного контенту. Водночас така реклама часто не позначається як рекламна та має як комерційний, так і політичний характер.