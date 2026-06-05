У Румунії призначили нового прем’єр-міністра: ним став уродженець України

Уродженець Одеської області Еуджен Томак призначений новим прем’єр-міністром Румунії. Відповідне рішення оголосив президент країни Нікушор Дан.

Кандидатуру Томака було висунуто через місяць після відставки уряду попереднього прем’єра Іліє Боложана, який отримав вотум недовіри, повідомляє Digi24.ro.

Представляючи нового очільника уряду, Нікушор Дан зазначив, що він має необхідні цінності та досвід взаємодії з різними політичними силами, водночас залишаючись незалежним від партійного впливу.

Своєю чергою Томак подякував президенту та заявив, що "повністю розуміє складний контекст, який переживає Румунія", а також очікування громадян країни. Він пообіцяв сформувати "професійну урядову команду, яка працюватиме на благо громадян", і вести діалог з усіма прозахідними та демократичними політичними силами для формування уряду.

Тепер Томак має 10 днів, щоб сформувати уряд і отримати вотум довіри в парламенті.

Еуджен Томак народився 1981 року в Ізмаїльському районі Одеської області України в родині бессарабських румунів. На початку 2000-х він переїхав до Румунії, де закінчив історичний факультет Бухарестського університету. У 2006 році став радником в Адміністрації президента Траяна Бесеску, відповідав за питання діаспори. Згодом обіймав посаду державного секретаря, обирався депутатом парламенту Румунії, а з 2019 року є депутатом Європейського парламенту. Також Томак відомий підтримкою євроінтеграції Молдови та ідеї її об’єднання з Румунією.

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Нагадаємо, Румунія та Австрія розпочали будівництво газопроводу до нового родовища в Чорному морі. Проєкт Neptun Deep має стратегічне значення для Румунії, оскільки дасть змогу забезпечувати країну природним газом власного видобутку та посилити її позиції як важливого гравця на європейському ринку.