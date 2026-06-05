Дерегуляція сфери метрології: В Україні 10 категорій вимірювальної техніки звільнили від обов’язкової повірки

Дерегуляція

Уряд ухвалив постанову, яка дерегулює сферу метрології та скорочує перелік засобів вимірювальної техніки, що підлягають обов’язковій періодичній повірці. Документ виключає 10 категорій таких засобів із відповідного переліку та ще 9 категорій ‒ із додатку до технічного регламенту.

Постанова набере чинності через шість місяців після опублікування, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Нормативні зміни

Зміни внесено до двох урядових документів:

постанова Кабінету Міністрів №374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці";

постанови Кабінету Міністрів №94 "Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки".

Сфера застосування

Постанова стосується приладів, які використовують підприємства, лабораторії, виробники, постачальники та інші організації у своїй діяльності. Зокрема, йдеться про окремі засоби для вимірювання електричних параметрів, рівня шуму, умов зберігання і транспортування харчових продуктів та лікарських засобів тощо.

Уточнення категорій

Крім скорочення переліків, документ уточнює назви 12 категорій вимірювальної техніки та сфери застосування ще 11 категорій, усуваючи неточності, виявлені під час практичного застосування.

Також уточнюється категорія №18 "Вимірювачі", до якої об’єднано кілька чинних підкатегорій.

Це стосується приладів для вимірювання:

електротехнічних параметрів електроустановок;

напруги та сили струму;

опору ізоляції;

показників якості електроенергії;

струму витоку.

Водночас ці зміни не стосуються смарт-лічильників електроенергії, для яких передбачено окрему категорію.

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Нагадаємо, майже 24% побутових споживачів електроенергії в Україні станом на кінець минулого року були оснащені інтелектуальними (смарт) лічильниками. Такі прилади дозволяють вести облік споживання за різними періодами доби (зокрема день/ніч), вимірюють параметри електромережі, як-от напругу та навантаження, фіксують аварійні ситуації, а також зберігають історію даних щодо споживання і якості електропостачання.